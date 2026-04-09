Ngoại hình gây choáng của mỹ nhân 11 lần lọt top đẹp nhất thế giới, nhan sắc "chống flop" là có thật

Bức ảnh gây xao xuyến của mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ lại xôn xao trước bức ảnh của Chou Tzuyu (Tzuyu) - em út nhóm TWICE. Bức ảnh được chụp chính diện trên sân khấu, chỉ với một khung hình đơn giản, nữ thần tượng vẫn đủ sức khiến cộng đồng mạng “đứng hình” bởi nhan sắc được ví như bước ra từ tranh vẽ.

Trong bức ảnh đang viral, Tzuyu xuất hiện với lớp makeup nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng mịn cùng đường nét thanh tú hiếm có. Gương mặt nhỏ gọn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn trong trẻo và đôi môi đầy đặn tạo nên tổng thể hài hòa, gần như không có góc chết. Ánh nhìn dịu dàng nhưng vẫn toát lên thần thái cuốn hút chính là điểm khiến bức ảnh trở nên đặc biệt, mang lại cảm giác vừa mong manh vừa sang trọng.

Bức ảnh đang gây sốt của Tzuyu (ảnh: X)

Trên các nền tảng, cư dân mạng liên tục để lại những bình luận xuýt xoa, gọi Tzuyu là “chuẩn mực nhan sắc” hay “visual không cần chỉnh sửa vẫn hoàn hảo”. Dù đã hoạt động hơn một thập kỷ, sức hút từ ngoại hình của cô vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhan sắc "chống flop" là có thật

Tzuyu từ lâu đã được xem là một trong những visual tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ 3. Sinh năm 1999 tại Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc), cô được phát hiện bởi JYP Entertainment từ năm 2012 và chính thức ra mắt cùng TWICE vào năm 2015 thông qua show sống còn SIXTEEN.

Tử Du là biểu tượng nhan sắc Kpop gen 3 (ảnh: IGNV)

Gương mặt 11 lần lọt top đẹp nhất thế giới (ảnh: JYP)

Không chỉ dừng lại ở hoạt động nhóm, Tzuyu còn đánh dấu bước ngoặt cá nhân khi ra mắt solo vào ngày 06/09/2024 với mini album abouTZU cùng ca khúc chủ đề Run Away. Sản phẩm này cho thấy hình ảnh trưởng thành, sắc sảo hơn của nữ idol sau nhiều năm xây dựng nền tảng cùng TWICE.

Điều khiến Tzuyu trở thành trường hợp đặc biệt nằm ở sức bền nhan sắc hiếm có. Tính đến năm 2025, cô đã có 11 lần liên tiếp góp mặt trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” của TC Candler - một thành tích không phải mỹ nhân nào cũng duy trì được. Đặc biệt, năm 2019, cô từng đứng ở vị trí số 1, chính thức được vinh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Vóc dáng tuổi trưởng thành của Tử Du (ảnh: X):

Bên cạnh gương mặt, vóc dáng của nữ idol cũng ngày càng trở thành tâm điểm. Với chiều cao hơn 1m70 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, Tzuyu dễ dàng nổi bật trong mọi khung hình. Những lần khoe dáng trên sân khấu hay tại sự kiện đều nhanh chóng gây sốt, đặc biệt là màn trình diễn tại Victoria’s Secret 2025, khi hình ảnh quyến rũ của cô lan truyền toàn cầu và tạo hiệu ứng thương mại rõ rệt, khiến mẫu áo của nhãn hàng cháy hàng khắp mọi nơi.

Tử Du và hình ảnh viral toàn cầu sau show diễn Victoria's Secret (ảnh: X)

Gần đây, Tzuyu cùng TWICE tiếp tục ghi dấu cột mốc đáng nhớ tại Taipei Dome trong khuôn khổ world tour THIS IS FOR diễn ra từ ngày 20 đến 22/03/2026. Ba đêm diễn thu hút khoảng 120.000 khán giả, với doanh thu ước tính lên tới 600 triệu TWD (khoảng 18,7 triệu USD), trở thành một trong những sự kiện âm nhạc nổi bật nhất khu vực.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 10 năm hoạt động, Tzuyu được biểu diễn tại sân vận động lớn nhất quê nhà. Khoảnh khắc cô bật khóc trên sân khấu vì xúc động đã nhanh chóng lan truyền trên toàn cầu, không chỉ như một dấu mốc sự nghiệp mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ của nữ thần tượng.

Tzuyu giữ vững vị trí bằng thứ “vũ khí” hiếm có: vẻ đẹp đủ sức vượt qua mọi biến động của thị hiếu (ảnh: JYP)

Từ một thực tập sinh xa quê đến biểu tượng nhan sắc hàng đầu Kpop, Tzuyu giữ vững vị trí bằng thứ “vũ khí” hiếm có: vẻ đẹp đủ sức vượt qua mọi biến động của thị hiếu. Trong một ngành công nghiệp nơi xu hướng thay đổi chóng mặt, “nhan sắc chống flop” của Tzuyu rõ ràng không còn là lời khen mang tính cảm tính, mà đã trở thành một thực tế được chứng minh qua thời gian.