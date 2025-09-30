Ngoại hình ca sĩ sở hữu khách sạn 50 phòng, U50 dự định có con với bạn gái vẫn chia tay, đã có người mới
Tám Tám |
Bạn gái mới của nam ca sĩ 7x là Việt kiều, hiện đang định cư tại Australia. Nam ca sĩ thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Australia để vừa hoạt động nghệ thuật vừa được ở bên người yêu.
