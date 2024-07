Ngoài Bãi Cháy, Hạ Long còn có 1 bãi biển đẹp khác: Từng là "khu vực cấm tắm", nằm trên con đường đặc biệt

Mùa hè là lúc đa phần các du khách đều ưu tiên lựa chọn các điểm đến mang yếu tố biển. Nhắc đến loạt cái tên nổi tiếng, không thể bỏ qua cái tên Hạ Long. Với vị trí gần thủ đô Hà Nội, đường giao thông thuận tiện, đa dạng trải nghiệm phù hợp cho mọi lứa tuổi, Hạ Long được nhiều du khách yêu thích, đặc biệt là cho các chuyến đi ngắn ngày.



Đến đây, du khách chủ yếu sẽ lưu trú và vui chơi tại khu vực Bãi Cháy. Tuy nhiên điều này cũng vô tình dẫn tới khu vực này, nhất là các bãi biển, thường xảy ra tình trạng quá tải. Trên thực tế, không chỉ có biển Bãi Cháy, du khách khi tới Hạ Long vẫn có những lựa chọn khác hấp dẫn không kém. Bãi biển sau đây là một ví dụ.

Bãi biển Bãi Cháy là cái tên thu hút hàng đầu với du khách ở Hạ Long, vô tình gây ra tình trạng quá tải (Ảnh Travleloka)

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từng là "khu vực cấm tắm" nhưng từ khoảng năm 2019, năm 2020, UBND thành phố Hạ Long đã quyết định quy hoạch nó thành bãi tắm công cộng để phục vụ du khách, đồng thời giảm tải cho bãi tắm Bãi Cháy.

"Trước nhu cầu của người dân, nhiều điểm tắm tự phát đã xuất hiện. Nhưng do là bãi tự phát, không đảm bảo an toàn, nhiều đá, nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, nhất là với trẻ em. Bởi vậy cử tri TP Hạ Long đã kiến nghị cần đầu tư bãi tắm ở phía Đông TP Hạ Long để đáp ứng nhu cầu tắm biển của người dân và du khách mỗi hè về", đại diện địa phương cho biết.

Bãi tắm này cũng nằm ở phía ngược lại so với Bãi Cháy, ở phía Đông thành phố Hạ Long - bãi tắm mang tên Hòn Gai.

Bãi tắm Hòn Gai nằm ở phía Đông thành phố Hạ Long, hướng hoàn toàn ngược lại với bãi biển Bãi Cháy (Ảnh MiA)

Như đã nói ở trên, dù đã được cải tạo từ năm 2019, 2020, song nhiều du khách vẫn chưa biết tới bãi biển, bãi tắm Hòn Gai. Vị trí chính xác của bãi biển là nằm cuối đường Trần Quốc Nghiễn, nằm trong một phần của công trình dự án mở rộng trên đường Trần Quốc Nghiễn, bắt đầu từ cầu Bài Thơ đến đoạn nối đường bao biển giữa thành phố Hạ Long và Cẩm Phả.

Từ trung tâm thành phố Hạ Long, du khách chỉ cần di chuyển khoảng 11km là tới được bãi Hòn Gai. Bãi biển được quy hoạch sạch, đẹp, bài bản cùng bờ biển trong xanh bên bờ cát trắng mịn. Tổng chiều dài vào khoảng 900m, rộng từ 70 - 90m. Ngoài ra còn có nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí nhằm cung cấp cho du khách để có đa dạng trải nghiệm hơn.

Thêm vào đó, giữa mặt nước ở phía xa còn là những rặng đá vôi vô cùng đặc trưng ở Hạ Long nhô lên. Du khách có thể thư giãn trên bãi biển, phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và hít thở bầu không khí trong lành.

Bãi tắm Hòn Gai với tầm nhìn ra các rặng đá vôi vô cùng đặc trưng của Hạ Long (Ảnh VinWonders)

Con đường Trần Quốc Nghiễn - con đường mà có bãi biển Hòn Gai cũng được đánh giá là một trong những con được đặc biệt nhất Hạ Long. Cụ thể, con đường dài 4,7km còn được gọi là "con đường bao biển", đã được cải tạo từ 4 làn xe lên 6 làn xe. Trong đó, có làn riêng dành cho người đi bộ, đi xe đạp thể thao. Đây được đánh giá là điểm nhấn đầu tiên có ở một con đường ven biển.

Khu vực vỉa hè 2 bên đường, nhất là phía biển cũng được thiết kế cảnh quan hiện đại cùng hệ thống chiếu sáng giao thông và chiếu sáng thông minh, trồng thêm nhiều cây xanh, bố trí các tiểu cảnh và các khu vực không gian chung để người sân tập thể dục, thể thao, ngắm cảnh và thư giãn.

Đường Trần Quốc Nghiễn sau khi được cải tạo lại trở thành con đường bao biển, đặc biệt bậc nhất ở Hạ Long (Ảnh Dulich Today)

Hiện nay, đường Trần Quốc Nghiễn trở thành một trong những điểm check-in thu hút, không thể bỏ lỡ khi du khách tới với thành phố Hạ Long.



Bên cạnh bãi biển Hòn Gai hay loạt bãi biển đẹp khác, Hạ Long còn rất nhiều điểm đến thú vị khác để du khách tham khảo cho chuyến đi của mình. Sau đây là một số gợi ý.

1. Bảo tàng Quảng Ninh

Cái tên đầu tiên phải kể tới chắc chắn là Bảo tàng Quảng Ninh, thuộc khối kiến trúc Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh. Đây được coi là một công trình văn hoá tạo điểm nhấn đặc biệt, đồng thời mang nét đặc trưng của du lịch Hạ Long trong vài năm trở lại đây.

Không gian chính của bảo tàng gồm 3 tầng, phác hoạ đồng thời lưu giữ nhiều hiện vật quý giá về mảnh đất Quảng Ninh. Bên cạnh đó, khu vực ngay cổng chính lối vào cũng được nhiều du khách yêu thích, lựa chọn là điểm check-in không thể bỏ lỡ.

Ảnh VinWonders

2. Ngọn hải đăng - Bãi Cháy

Nằm ở khu vực Bãi Cháy, ngọn hải đăng là điểm đến vô cùng mới mẻ tại thành phố Hạ Long. Nằm trong một tổ hợp vui chơi, giải trí nổi tiếng, ngọn hải đăng mới chính thức mở cửa đón du khách từ cuối tháng 5 vừa qua.

Thời điểm lý tưởng nhất để du khách tới đây đó là vào những buổi chiều tà. Lúc này, có thể ngắm nhìn cảnh hoàng hôn cực đẹp, hít thở không khí trong lành bên bờ biển và cảm nhận cảm giác yên bình. Theo thông tin từ Báo Quảng Ninh, khu vực đỉnh ngọn hải đăng có thể đón cùng lúc khoảng 30 du khách.

Ngọn hải đăng Bãi Cháy, Hạ Long cũng chính là ngọn hải đăng đang giữ kỷ lục "Ngọn hải đăng có thân cao nhất Việt Nam", với con số là 55,5m. Nó được mô phỏng từ ngọn hải đăng Kê Gà, tỉnh Bình Thuận - một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất ở Việt Nam.

Ảnh Trip Map

3. Cung cá heo Hạ Long

Cùng nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn, nhiều du khách sẽ phải trầm trồ bởi một công trình có quy mô lớn, nổi bật, mang tên Cung cá heo Hạ Long. Công trình nằm trong khối kiến trúc văn hóa của tỉnh bao gồm Bảo tàng - Thư viện tỉnh, Quảng trường 30/10 và Cung Quy hoạch, Hội trợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, cung được thiết kế mô phỏng theo hình cá heo chầu ngọc bên bờ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Bởi vậy, người dân bản địa gọi tắt là "Cung cá heo". Không chỉ có thiết kế ấn tượng, các hạng mục bên trong cung còn được áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất, là nơi tổ chức các sự kiện, hội chợ hay triển lãm của địa phương. Ngoài ra, một khu vực tại đây còn được dùng để trưng bày các đồ án quy hoạch, những công trình kiến trúc hay tâm linh tiêu biểu.

Ảnh IViVu

4. Các đảo thuộc vịnh Hạ Long

Cuối cùng đến với Hạ Long, du khách đừng quên ghé thăm các hòn đảo xa bờ xinh đẹp, nằm trong vịnh Hạ Long. Có thể kể tới như đảo Tuần Châu, đảo Ti Tốp, Hòn Rều, đảo Ngọc Vừng...