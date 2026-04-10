Ngô Thanh Vân cầu cứu

Mới đây, Ngô Thanh Vân khiến nhiều khán giả chú ý khi đăng tải dòng trạng thái "cầu cứu" các "mẹ bỉm sữa" trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ về tình trạng quấy khóc của con gái đầu lòng - bé Gạo. Là một mẹ ở tuổi U50, cô không giấu được sự bối rối trước giai đoạn nhạy cảm của con.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: " Các mom ơi… Cứu! Gạo mọc 2 chiếc răng cửa bên trên. Nguyên đêm không ngủ, khóc! Rồi không ăn, không uống gì hết, đụng tới là khóc. Mấy mom có ai có bí kíp gì cho em bớt đau chỉ mẹ Vân với. Mấy ngày em mới quay lại bình thường hả các mom” .

Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần lo lắng, thức cả đêm vì con quấy khóc do mọc răng

Theo Ngô Thanh Vân, bé Gạo mọc răng trùng với thời kỳ "wonder week" – giai đoạn khủng hoảng phát triển khiến bé quấy khóc hơn. Chia sẻ đầy lo lắng của cô nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác.

Dưới phần bình luận, nhiều bà mẹ đã nhiệt tình đưa ra lời khuyên như dùng gặm nướu, massage lợi, hay theo dõi sát sao biểu hiện của bé. Không ít người cũng gửi lời động viên, trấn an Ngô Thanh Vân rằng đây là giai đoạn bình thường khi trẻ mọc răng.

Thực tế, từ khi lên chức mẹ, cuộc sống của Ngô Thanh Vân có nhiều thay đổi rõ rệt. Nữ diễn viên sinh năm 1979 sinh con gái đầu lòng vào tháng 8/2025, đặt tên thân mật là bé Gạo . Em bé chào đời khỏe mạnh, trở thành "món quà vô giá" đối với cô và ông xã Huy Trần sau hành trình dài nỗ lực, trong đó có cả những lần IVF thất bại đầy áp lực.

Với vợ chồng Ngô Thanh Vân, con gái chính là "món quà vô giá"

Hiện tại, bé Gạo đã bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bắt đầu ăn dặm và mọc răng, đồng thời nhận được nhiều lời khen vì vẻ ngoài kháu khỉnh, thừa hưởng nét đẹp từ bố . Ngô Thanh Vân cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, cho thấy cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc con thay vì hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước.

Dòng trạng thái "cầu cứu" lần này không chỉ cho thấy những khó khăn rất đời thường của Ngô Thanh Vân, mà còn khiến nhiều người đồng cảm. Bởi phía sau hình ảnh "đả nữ" mạnh mẽ trên màn ảnh, cô cũng là một người mẹ đang từng ngày học hỏi, lo lắng và yêu thương con theo cách giản dị nhất.