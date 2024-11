Ngọ, Sửu, Hợi phát huy năng lực, kiếm tiền dễ dàng trong tuần mới từ 4-10/11

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 4/11 đến 10/11/2024 dự báo, tuần mới của tuổi Tý dễ gặp biến động trong vận trình tình cảm. Con giáp này và người ấy hiểu lầm, tranh cãi vì những lý do không đâu, nhưng bản thân bản mệnh cũng không đủ kiên nhẫn để giải thích. Mối quan hệ trở nên bế tắc khi đôi bên không thể trò chuyện được để hóa giải mâu thuẫn.

Trong tuần có cát tinh trợ đào hoa sẽ mang tới vận mệnh tình duyên cho người độc thân. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng. Thế nhưng để thành đôi lứa hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào tình cảm của đôi bên qua thời gian tìm hiểu. Bên cạnh đó, người tuổi Tý cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa.

Về phương diện tài lộc, tuần này khá thăng trầm bất ổn, tiền vừa vào nhà hôm trước đã chực đi ra ngay hôm sau. Thực Thần trao may mắn, kiếm tiền đầy tay nhưng nếu con giáp này không trân trọng những gì mình đang có, chi tiêu mua sắm hoang phí thì sẽ có ngày rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần khắp nơi đấy.

Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh khá tốt, mọi việc tiến triển đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần vô cùng tươi sáng, con giáp này cần tận dụng. Người tuổi Tý chỉ cần làm theo quyết tâm, ý chí của mình thì có thể đạt được mục tiêu. Tiểu nhân tuy có nhưng không quá đáng sợ, tự tin vững bước sẽ mang tới thành công.

Tuổi Sửu

Sửu hung vận khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến vận trình trong tuần. Con giáp này gặp nhiều trắc trở đường tình duyên, những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra, những sự lãng mạn không còn mà thay vào đó là mệt mỏi, áp lực, khiến cho mối quan hệ tình cảm đứng trên bờ vực tan vỡ.

Vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc khi mà cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, tuy nhiên nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Phương diện sự nghiệp của con giáp này thì có phần thuận lợi hơn vào đầu tuần khi có Chính Quan phù trợ. Nhưng từ giữa tuần trở đi, tuổi Sửu gặp hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra, xui xẻo đeo bám, bản mệnh dễ gặp họa vì tiểu nhân hãm hại, khiến cho con đường công danh gập ghềnh, trắc trở.

May mắn là cát tinh nhập cục, hóa giải bớt phần nào những vận đen có thể xảy ra với sự nghiệp của người tuổi Sửu. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải đề cao tinh thần cảnh giác, không phải lúc nào cũng có người đứng ra giúp đỡ kịp thời như vậy đâu. Bản mệnh cần tập trung làm việc để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Tuổi Dần

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo vận trình tuần mới của tuổi Dần có quý nhân trợ mệnh, nhờ thế mà giảm bớt được những vận hạn, xui xẻo xảy tới với con giáp này. Thời điểm đầu tuần là lúc thu tiền bạc về tay, dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp làm ăn kinh doanh tài lộc tăng tiến thấy rõ khiến ai nấy đều ghen tị.

Thế nhưng vận may chẳng kéo dài được lâu khi càng về cuối tuần thì tiền bạc càng dễ thất thoát. Con giáp này cần phải đề phòng hung tinh chiếu mệnh, gây ra những chuyện ngoài ý muốn, không thể không dùng đến tiền để đổi lấy cuộc sống yên ổn. Lúc này người tuổi Dần cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo để giải quyết vấn đề rắc rối ổn thỏa.

Bản thân con giáp này trở nên chán nản và không muốn tiếp tục cố gắng làm việc. Tuổi Dần chỉ muốn buông xuôi trước những luật lệ khắt khe, khiến cho khả năng sáng tạo cũng không còn được như trước. Hơn thế nữa, Một vài công việc, dự án đã được lên kế hoạch cụ thể trước đó nhưng có thể bị đổ bể vì sự cố bất ngờ xảy ra.

Đường tình duyên không được thuận lợi cho lắm. Chuyện tình cảm không thể gượng ép, tuổi Dần chưa tìm thấy tình yêu của đời mình, điều đó khiến con giáp này rất nhiều nhưng không có nghĩa là không được hạnh phúc với những gì mình đang có. Với những người độc thân ưa tự do. Đào hoa không ít, nhưng tại thời điểm này thì bản mệnh lựa chọn cuộc sống độc thân để có thể tập trung nhiều hơn vào các việc khác nữa.

Tuổi Mão

Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão được nhắc nhở về những vận hạn có thể gặp phải trong tuần này. Có thể nói, đây không phải là khoảng thời gian may mắn của con giáp này, nhất là khi có hung tinh chiếu mệnh, báo hiệu về tai họa bất ngờ xảy đến. Song chỉ cần bản mệnh có ý chí vững vàng, mạnh mẽ thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi.

Vận trình công danh sự nghiệp cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Người tuổi Mão ngoài làm tốt công việc của mình thì còn phải đề cao cảnh giác với những kẻ tiểu nhân luôn lợi dụng cơ hội bày chiêu trò hãm hại. Đôi khi bản mệnh quá ngây thơ và cả tin, đó chính là kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.

Đường tình duyên giữa con giáp này và người ấy cũng gặp trắc trở. Đôi bên có những hiểu lầm sâu sắc do không dành thời gian chia sẻ, tâm sự với nhau. Người yêu nhau chưa chắc đã đến được với nhau, tuổi Mão dành nhiều tình cảm cho đối phương nhưng duyên phận lận đận, muốn hạnh phúc bên nhau thì phải quyết tâm vượt qua nhiều thử thách.

Phương diện tài lộc vượng sắc có lẽ là niềm an ủi trong tuần này của người tuổi Mão. Con giáp này được tài tinh trợ lực, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Tuy nhiên, nên nhanh chóng tiến hành vào đầu tuần thì sẽ gặp nhiều điều may mắn hơn.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng tuần cho thấy vận trình của tuổi Thìn dễ gặp chuyện buồn về tình cảm. Con giáp này nảy sinh nhiều bất đồng quan điểm với nửa kia mà không tìm được cách để hòa giải. Bản mệnh đừng để sự nóng giận che mờ lý trí, nói ra những lời làm tổn thương sâu sắc đến đối phương, thậm chí có thể khiến mối quan hệ tan vỡ.

Phương diện sự nghiệp của con giáp này cũng có không ít khó khăn khi mà hung tinh kéo theo tiểu nhân không ngừng quấy phá vận trình. Tuy người tuổi Thìn vẫn có những cơ hội để chuyển mình, thay đổi mọi chuyện theo hướng tích cực song cũng vẫn không thể khiến cho bản mệnh hài lòng.

Tuy nhiên, có Giải Thần cát tinh ở bên hỗ trợ, chỉ cần bản mệnh giữ vững tinh thần chiến đấu, kiên trì với phương hướng mình đã chọn thì vẫn có thể lật ngược tình thế, lội ngược dòng thực hiện những mục tiêu mà mình đã đề ra. Con giáp này sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Đường tài lộc cực lý tưởng, con giáp này có thể dễ dàng kiếm được tiền bạc trong tay mình. Không có khó khăn, trở ngại nào có thể ngăn được người tuổi Thìn tìm đến với đỉnh cao thành công rực rỡ, khi mà bản mệnh đã cố gắng đến vậy. Hơn thế nữa, nguồn thu chính và phụ cũng đều có dấu hiệu tăng tiến, nhưng vẫn cần đề phòng họa hao tài, chỉ cần hớ hênh một chút là sẽ đánh mất tiền bạc ngay.

Tuổi Tỵ

Tử vi phương Đông 12 con giáp nói rằng người tuổi Tỵ dễ đạt được thành công trong cuộc sống, may mắn luôn đến với con giáp này. Đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, bản mệnh chỉ cần ưng ý thôi là sẽ có không ít người theo đuổi, tình cảm chân thành cũng không khó để phát hiện ra. Các cặp đôi tìm được tiếng nói chung, đôi bên bàn bạc, thương lượng với đối phương thay vì tự mình quyết định.

Trong tuần báo hiệu con giáp này phải di chuyển, đi lại nhiều vì công việc. Song đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh phát huy năng lực vốn có tạo bước đà thăng tiến trong sự nghiệp. Sự cố gắng của người tuổi Tỵ chắc chắn không lãng phí, bởi bản mệnh sẽ đón nhận thành quả tương xứng với nỗ lực của mình. Bản mệnh cần phải xác định rõ mục tiêu của mình.

Con giáp này cũng được nhắc nhở cần phải tuân thủ theo những quy định của tập thể công ty, đồng thời tuân thủ theo luật pháp, đừng tùy tiện làm theo ý mình, bất chấp mọi chuyện nếu không muốn gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Về phương diện tài lộc, tuổi Tỵ kiếm được khá nhiều tiền dựa vào năng lực của bản thân.

Bản mệnh không cần phải lo lắng gì về tài chính khi mà cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng cao đến bất ngờ. Tuổi Tị đạt được những bước tiến lớn, Chính Tài đảm bảo cho khoản thu nhập của con giáp này đủ để thoải mái đi theo mơ ước. Mặc dù vẫn có hung tinh đeo báo nhưng nếu biết chi tiêu hợp lý thì vẫn có thể giảm bớt được nguy cơ tiền bạc tổn hao.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình của tuổi Ngọ trong tuần này cát khí vượng, giảm bớt những tai họa có thể ập đến. Đường tình duyên thắm sắc, vận đào hoa nở rộ, người đã có gia đình đón thêm nhiều tin vui, cuộc sống vợ chồng cũng an ủi nhiều cho con giáp này sau những mất mát trước đó.

Nếu còn độc thân thì bản mệnh thì nên tranh thủ cát khí vượng, chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao, một nửa của tuổi Ngọ rất có thể sẽ đến từ các mối quan hệ đó. Tình yêu luôn có nhiều bất ngờ, nhất là khi chúng ta không quá kỳ vọng hay trông đợi vào nó.

Tuy nhiên, vận trình sự nghiệp của bản mệnh không được tốt. Tiểu nhân luôn có ý định phá hoại công việc của con giáp này. Người tuổi Ngọ chỉ cần thiếu cảnh giác là sẽ bị lừa gạt lúc nào chẳng hay. Bản mệnh cần phải khiêm tốn giữ mình, chớ nên tự mãn mà cuối cùng phần thiệt lại thuộc về mình.

Vận trình tài lộc khá tốt, thời điểm đầu tuần con giáp này khá bận rộn với việc xử lý tiền bạc trong tay. Thế nhưng từ giữa tuần trở đi là vận trình càng ngày càng sa sút, khiến bản mệnh không thể nào thấy yên tâm. Vì vậy người tuổi Ngọ nên thận trọng với những lời mời đầu tư, không cẩn thận có thể dính họa phá tài.

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới này, người tuổi Mùi có thể phải đối mặt với những mưu hèn kế bẩn mà kẻ tiểu nhân có thể nghĩ ra để phá hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa con giáp này và người ấy. Đôi bên nếu không đủ tin tưởng và yêu thương đối phương thì rất dễ bị tác động bởi những điều này. Người độc thân khó có thể thay đổi tình trạng trong một sớm một chiều khi có hội không có nhiều

Vận trình tài lộc tươi sáng hơn hẳn. Không chỉ người làm công ăn lương thu nhập cao mà nguồn thu phụ cũng có những tín hiệu đáng mừng, người kinh doanh cũng dễ dàng đạt được mức lợi nhuận lớn. Song con giáp này cần chi tiêu tiết kiệm, chớ hoang phí quá mức, nếu không cuộc sống sau này vất vả, thiếu thốn. Bản mệnh thực sự lo lắng nên có thể sẽ có những quyết định khó lường, nên thận trọng là hơn.

Đường công danh sự nghiệp không quá tốt. Con giáp này có cơ hội giành được thành công như quả thực khó đạt, có quá nhiều nguy cơ thất bại đến từ nhiều phương diện, nếu giữ tinh thần tập trung cao độ và có thể đỡ được phần nào. Trong công việc, có những lúc không thể theo ý mình, người tuổi Mùi cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra quyết định sáng suốt nhất có thể.

Mùi cần học cách tuân thủ theo những quy định được đề ra từ trước đó thay vì phá vỡ nó. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, phân biệt rõ đâu là bạn đâu là thù và không nên đặt lòng tin vào bất cứ ai, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.

Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân tuần mới này hung cát đan xen, nhờ thế mà bớt phần mệt mỏi. Đường tình duyên không có gì biến động, dù con giáp này và người ấy không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng nhờ sự thấu hiểu mà không nảy sinh mâu thuẫn hay hiểu lầm gì đáng ngại.

Thời gian đầu tuần dễ mất tiền khi Kiếp Tài ngáng trở vận trình, bản mệnh cần chú ý để không đặt niềm tin lầm chỗ, tới lúc muốn đòi cũng không biết phải làm sao. Cuối tuần lại trở thành thời điểm cát khí vượng, nguồn thu nhập có dấu hiệu chuyển biến tích cực, ngoài ra tốt cho việc cầu tài, con giáp này cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Về phương diện sự nghiệp, bản mệnh lại không được may mắn như thế khi mà hung tinh đeo bám, cho thấy tiểu nhân vận đang vượng, con giáp này cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề, càng hoang mang hoảng loạn thì càng dễ vướng phải rắc rối. Nếu có việc quan trọng thì tốt nhất nên chọn tiến hành vào cuối tuần. Tuổi Thân cần hành sự thận trọng, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc.

Chỉ cần con giáp này kiên trì với con đường mình đã chọn thì sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy được thành công do chính tay mình làm ra. Người tuổi Thân chớ nên vội vàng, hấp tấp khi bản thân vẫn chưa bỏ ra chút công sức nào. Mối quan hệ với đồng nghiệp khá tốt nên có gặp khó khăn cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình.

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ ra rằng, Dậu những ngày này thăng trầm bất định. Hung tinh đeo bám có thể gây ra những điều bất trắc bất cứ lúc nào, nhìn chung con giáp này cần phải thận trọng. Trong tuần nếu phải xuất hành đi xa thì nên chuẩn bị sức khỏe tốt và giữ an toàn cho chính bản thân mình.

Về phương diện sự nghiệp vào đầu tuần không mấy suôn sẻ, chủ yếu là vì con giáp này thiếu tập trung, hay suy nghĩ lung tung và có mối quan tâm ngoài công việc. May mắn là cuối tuần thì mọi việc có vẻ khả quan hơn, người tuổi Dậu có cơ hội thể hiện năng lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau, phát hiện thêm khả năng tiềm ẩn.

Vận trình tình cảm khá ảm đạm, người độc thân, vì bận rộn giải quyết các vấn đề khác trong cuộc sống mà bạn không có đủ thời gian và tâm trí để xoay sở và tìm cho mình một tình yêu đích thực, thời điểm có người cùng chung bước còn khá xa. Những người đã có đôi không dành nhiều thời gian cho nhau nên nảy sinh giận hờn.

Đường tài lộc trong tuần mới này khá vượng, tuy nhiên nếu con giáp này có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên để đến cuối tuần hãy tiến hành. Khi đó Chính Tài cùng Thiên Tài hợp lực, sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho con giáp này đạt được mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, người tuổi Dậu cũng nên học cách tiết kiệm để phòng cho những trường hợp cấp bách.

Tuổi Tuất

Tử vi phương Đông chỉ ra rằng, vận trình của tuổi Tuất thăng trầm khó bề đoán định. Sự nghiệp trong tuần khá hanh thông, thuân lợi cho nên con giáp này dễ dàng tiến hành các kế hoạch đề ra, trong quá trình làm việc còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ khá nhiều.

Tuy nhiên đường tình duyên kém vượng, người độc thân muốn sớm tìm được một nửa thì phải mở rộng lòng mình, chớ lo lắng e ngại quá nhiều về những điều chưa xảy ra, sợ bị tổn thương mà không dám trao tình cảm, tình yêu vào tay người khác. Bản mệnh nếu có ý định tìm kiếm tình yêu cho mình thì hãy thoải mái thể hiện bản thân, mở rộng lòng mình.

So với nam mệnh thì nữ mệnh tuổi Tuất trong tuần sẽ có nhiều cơ hội tình cảm lãng mạn hơn. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều. Tuy nhiên người đã có đôi dễ gặp chuyện buồn, vợ chồng xung khắc từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Phương diện tài lộc trong tuần không ổn định, tiền vừa vào tai thì đã phải đối mặt với họa hao tài, phá của. Người tuổi Tuất cần phải tỉnh táo và sáng suốt, không mù quáng tin theo lời kẻ xấu mà để tiền bạc khó khăn lắm mới kiếm được lại rơi vào tay kẻ khác nhé.

Tuổi Hợi

Tuần mới của người tuổi Hợi nhìn chung mọi việc đều diễn ra khá ổn, con giáp này phát huy được năng lực hoàn thành công việc xuất khắc. Nhưng từ giữa tuần trở đi vận trình sa sút, có thể phạm phải những sai lầm không đáng có khiến công việc đang xuôi chèo mát mái bỗng gặp trở ngại.

Bên cạnh đó, bản mệnh sẽ trải qua nhiều khó khăn, thử thách nên phải khá vất vả để giải quyết. Tuổi Hợi sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Trong tuần có điềm báo những điều không mấy may mắn khi xuất hành xa. Vì thế nếu phải đi công tác do công việc yêu cầu, con giáp này nên nhớ kĩ điều này để giữ an toàn cho bản thân, cũng là bảo vệ người thân và gia đình mình.

Vận trình tài lộc cực vượng, nguồn thu đến từ công việc chính mà các nguồn thu phụ cũng có dấu hiệu tăng mạnh. Nhất là người làm ăn kinh doanh mọi việc thuận lợi, tiền vào như nước. Với người làm công ăn lương thì có thể sẽ phải vất vả hơn một chút nhưng thành quả nhận được rất đáng mừng.

Thế nhưng phương diện tình cảm của tuổi Hợi không được suôn sẻ, nhiều vấn đề nảy sinh bất ngờ khiến bản mệnh và người ấy không hiểu và thông cảm cho nhau. Dù tình cảm dành cho nhau còn nhiều nhưng vẫn có thể rạn nứt, cần quan tâm vun đắp, nuôi dưỡng nhiều hơn. Khi tình yêu ở bên, con giáp này lại thấy thật mệt mỏi và khó nhằn hơn lúc độc thân.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!