Cuộc xung đột ở Ukraine đang thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, công nghệ và khả năng mới. Gần đây đã xuất hiện một ý tưởng táo bạo gây được sự chú ý trên các phương tiện truyền thông xã hội, đó là một máy bay không người lái được thiết kế để ném bom, được gọi là "máy bay ném bom không người lái".

Máy bay ném bom không người lái

Sự khác biệt chính giữa chiếc máy bay không người lái này và những máy bay không người lái thông thường là cơ chế thả bom kiểu súng lục ổ quay. Năm quả bom được nạp vào một khoang trống và khi máy bay không người lái cất cánh, người điều khiển sẽ chọn thời điểm thả từng quả bom một vào mục tiêu.

Loại máy bay không người lái mới này tăng cường đáng kể hiệu quả chiến đấu. Nó không chỉ hoạt động như một máy bay không người lái cảm tử, mà còn có thể tạo ra vụ nổ mạnh trong một lần tấn công hoặc tấn công chính xác vào năm mục tiêu khác nhau. Sự tiến hóa trong công nghệ máy bay không người lái này được gọi là "máy bay ném bom không người lái". Có vẻ như hơi quá lời đối với một thiết bị nhỏ như vậy, nhưng khi xem xét các sự kiện thì mô tả này nghe có vẻ đúng.

Các nguồn tin cho biết, khoang trống chứa bom của chiếc UAV được in 3D. Video cho thấy sau khi quả bom đầu tiên được thả, cơ chế trống sẽ quay, hoán đổi khoang rỗng thành khoang đầy. Ở dưới cùng của trống, một chốt được mở ra, cho phép máy bay không người lái ném bom.

Cơ chế này đơn giản nhưng hiệu quả. Chất liệu in 3D sẽ không tốn kém và có thể dễ dàng thay thế nếu nó bị trục trặc. Không rõ chiếc UAV trong video này đến từ Ukraine hay Nga, vì video đã được cả hai bên chia sẻ. Theo các chuyên gia tại Bulgarin Military, chiếc UAV này đang được lực lượng Ukraine triển khai.

Tuy nhiên, đây không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới. Vào năm 2022, một công ty ở Hà Lan đã phát triển một UAV chuyên dụng có khả năng triển khai nhiều quả đạn cối bằng cách sử dụng băng đạn hình trống. Ý tưởng này cho phép ném bom trên không hiệu quả hơn. Thay vì chỉ thả một quả, máy bay không người lái có thể thả nhiều quả bom liên tiếp, giúp tăng đáng kể hiệu quả trong chiến đấu.

Cơ chế trống mô phỏng chức năng của một khẩu súng lục ổ quay, cho phép máy bay không người lái mang và triển khai nhiều đạn hơn trong một nhiệm vụ. Điều này làm cho chiếc UAV linh hoạt hơn nhiều trong các tình huống chiến đấu, cho phép nó tấn công nhiều mục tiêu trong một lần bay.

Những công nghệ mới

Những cải tiến như vậy làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của máy bay không người lái trong chiến tranh hiện đại và những công nghệ tương đối rẻ tiền có thể tạo ra tác động đáng kể trên chiến trường.

Sự gia tăng của máy bay không người lái được trang bị cơ chế trống có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong chiến lược quân sự hiện đại. Vấn đề không chỉ là công nghệ, mà là cách những máy bay không người lái này có thể thay đổi cán cân quyền lực. Việc tạo ra máy bay không người lái hiệu quả và giá cả phải chăng với nhiều khả năng tấn công, sẽ mở ra những khả năng mới cho các cuộc xung đột trong tương lai.

Những chiếc UAV như ném bom có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công quy mô lớn hơn, mà trước đây chỉ thực hiện bằng pháo hạng nặng hoặc tên lửa. Hơn nữa, do chi phí thấp và tiềm năng sản xuất hàng loạt, ngay cả các quốc gia nhỏ cũng có thể sản xuất và triển khai. Điều này buộc các cường quốc lớn hơn phải xem xét lại các chiến lược quân sự của họ và đặt ra câu hỏi về tương lai của các hệ thống vũ khí đắt tiền và phức tạp.

Bên cạnh đó, in 3D cũng có những tác động đến nền công nghiệp quân sự, góp phần nâng cao khả năng sản xuất và giảm chi phí cho nhiều thiết bị quân sự. Tuy nhiên, độ tin cậy của các thành phần này vẫn là một vấn đề. Mặc dù in 3D được xem là một giải pháp bổ sung nhanh chóng trong thời chiến, nhưng trong điều kiện chiến đấu cường độ cao thì độ bền và khả năng phục hồi của các thiết bị in 3D vẫn bị đánh giá thấp.

Sự phát triển của máy bay không người lái với cơ chế trống để triển khai bom không chỉ chứng minh sự đổi mới về công nghệ, mà còn là sự thay đổi trong tư duy chiến lược trong các cuộc xung đột quân sự. Những máy bay không người lái như vậy đang thay đổi động lực của chiến trường, cung cấp cho các đội quân nhỏ hơn khả năng thực hiện các cuộc tấn công hiệu quả với chi phí tối thiểu và thời gian phản ứng nhanh.

Trong bối cảnh này, tầm quan trọng của công nghệ in 3D ngày càng tăng, tương lai của máy bay không người lái có thể không chỉ mang lại những cơ hội mới mà còn mang lại những rủi ro mới cho an ninh toàn cầu.

Quang Hưng