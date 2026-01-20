Ngỡ ngàng khi biết bố là triệu phú

Trương Tử Long sinh năm 1999, quê huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, lớn lên với suy nghĩ rằng con đường duy nhất để đổi đời là học tập thật giỏi và sớm kiếm được một công việc ổn định để phụ giúp gia đình trả nợ. Câu nói quen thuộc của người cha – “nhà mình rất nghèo” – theo anh từ những năm tiểu học cho đến ngày cầm trên tay tấm bằng đại học.

Vì lẽ đó, Trương Tử Long luôn nỗ lực hết sức để trở thành học sinh xuất sắc, liên tục theo học tại những ngôi trường hàng đầu của tỉnh Hồ Nam. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ xem đó là điều gì đặc biệt. Với anh, thành tích học tập chỉ đơn giản là kết quả của sự chăm chỉ, không hề gắn với bất kỳ lợi thế gia đình nào.

Năm 2021, khi tốt nghiệp đại học, ước mơ lớn nhất của Tử Long là tìm được một công việc có mức lương khoảng 6.000 NDT mỗi tháng, đủ để trang trải cuộc sống và từng bước giúp gia đình vượt qua khó khăn tài chính.

Trương Tử Long lớn lên với suy nghĩ rằng con đường duy nhất để đổi đời là học tập thật giỏi và sớm kiếm được một công việc ổn định để phụ giúp gia đình trả nợ.

Nhưng đời sống sau giảng đường không hề dễ dàng. Sau nhiều tháng gửi hồ sơ xin việc khắp nơi mà vẫn không nhận được hồi âm tích cực, Tử Long rơi vào trạng thái chán nản. Chính trong thời điểm ấy, người cha đề nghị anh về làm việc tại Spicy Prince – công ty nơi ông đang công tác. Lời đề nghị tưởng như bình thường ấy lại trở thành bước ngoặt lớn, mở ra sự thật mà Tử Long chưa từng hình dung.

Tìm hiểu sâu hơn về doanh nghiệp này, Spicy Prince, tên đầy đủ là Hunan Spicy Prince Food, chính là nhà sản xuất thanh cay hàng đầu Trung Quốc, được thành lập từ năm 2000 với doanh thu hằng năm lên tới khoảng 600 triệu NDT. Tử Long bàng hoàng nhận ra người sáng lập công ty không ai khác chính là cha anh – ông Trương Dục Long, sinh năm 1969, hiện là Chủ tịch Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Yufeng, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch điều hành Hiệp hội Thực phẩm Ăn nhẹ tỉnh Hồ Nam.

Sự thật ấy khiến chàng trai 24 tuổi không khỏi choáng váng. Bấy lâu nay, anh sống giản dị, ăn mặc đơn sơ, chi tiêu tiết kiệm vì luôn tin gia đình đang mắc nợ. Chỉ đến khi mọi chuyện được hé lộ, ông Trương Dục Long mới quyết định đưa cả nhà rời căn nhà cũ kỹ, xuống cấp để chuyển vào một căn biệt thự mới xây khang trang.

Thanh cay/que cay là món ăn vặt nổi tiếng tại Trung Quốc.

Lúc này, Tử Long mới dần cảm nhận rõ quy mô tài sản của gia đình: từ những chậu cây cảnh có giá hàng chục nghìn NDT trước cửa, cây cổ thụ trị giá hàng trăm nghìn NDT trong sân, đến hòn non bộ nhân tạo phía sau biệt thự được định giá hàng triệu NDT. Gia đình còn sở hữu một chiếc xe sang Porsche – hình ảnh hoàn toàn trái ngược với cuộc sống tiết kiệm mà anh từng trải qua.

Chia sẻ về quyết định “giấu con tài sản”, ông Trương Dục Long cho biết đó không phải là sự lừa dối, mà là một cách giáo dục có chủ đích. Ông muốn con trai học cách tự lập, không ỷ lại vào điều kiện gia đình và sẵn sàng đối mặt với khó khăn như bất kỳ người trẻ nào khác.

“Từ nhỏ, chúng tôi chỉ dạy con tập trung làm tốt việc của mình. Ở độ tuổi đi học, nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập”, ông nói.

Ông Trương Dục Long cho biết đó không phải là sự lừa dối, mà là một cách giáo dục có chủ đích.

Trương Tử Long thừa nhận, dù ban đầu bị sốc, nhưng càng suy ngẫm, anh càng thấu hiểu và biết ơn cha. Những năm tháng sống như một người bình thường giúp anh trân trọng cơ hội, rèn luyện ý chí và hiểu rằng thành công không đến từ xuất thân, mà từ nỗ lực cá nhân. Chính trải nghiệm đó khiến anh bước vào công việc mới với tâm thế nghiêm túc và khiêm tốn.

Hiện tại, Tử Long làm việc tại bộ phận thương mại điện tử của Spicy Prince, bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Anh cũng trực tiếp tham gia vào dây chuyền sản xuất trong nhà máy và xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng để hiểu rõ thị trường cũng như hành vi người tiêu dùng. Với anh, đây không phải là “nhiệm vụ con trai ông chủ”, mà là một sự nghiệp dài hơi cần được xây dựng từ nền tảng thực tế.

Về phía người cha, ông cho biết niềm vui lớn nhất là thấy con trai coi công ty như giấc mơ của chính mình. Ông hy vọng Tử Long không chỉ là “phú nhị đại” thừa kế tài sản, mà sẽ trở thành một doanh nhân thực thụ, làm giàu bằng năng lực và tư duy kinh doanh. Ông cũng không giấu tham vọng: nếu con trai có thể góp phần đưa doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, việc chuyển giao quyền điều hành sẽ là điều tất yếu.

Câu chuyện về Trương Tử Long nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Có người nghi ngờ tính chân thực, nhưng cũng không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lối sống giản dị của chàng trai và cách dạy con nghiêm khắc của người cha. Với Tử Long, điều quan trọng nhất không phải là danh xưng “con nhà giàu”, mà là hành trình tự khẳng định bản thân và từng bước đưa thương hiệu này vươn xa bằng chính nỗ lực của mình.

(Tổng hợp)﻿