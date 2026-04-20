Ngô Mai Nhuệ Giang sắp cưới Xuân Trường từng bị chê "kém duyên", bị ghét nhất MXH vì đối đầu fan của chồng

Từng là tâm điểm của làn sóng tranh cãi dữ dội vào năm 2018, mối quan hệ giữa Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang đã trải qua đủ mọi cung bậc từ ồn ào, thị phi đến sự thấu hiểu và gắn kết bền chặt như hiện tại.

Khởi nguồn từ những dòng Story "kém duyên"

Tháng 2/2018, khi sức nóng của kỳ tích Thường Châu vẫn chưa hạ nhiệt, Ngô Mai Nhuệ Giang – khi đó là bạn gái của tiền vệ Lương Xuân Trường bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Nguồn cơn bắt đầu từ việc cô đăng tải loạt ảnh chụp những món quà mà người hâm mộ gửi tặng nam cầu thủ lên Instagram cá nhân với thái độ được cho là thiếu tôn trọng.

Cụ thể, Nhuệ Giang đã dùng những lời lẽ mỉa mai như: "Các em gửi bao nhiêu quà thì chỉ báu chị thôi" , hay đáp trả phũ phàng trước lời nhắn nhủ của fan dành cho Xuân Trường: "Chị ăn hộ được" . Những hành động này ngay lập tức thổi bùng cơn giận dữ trong cộng đồng fandom, vốn đang dành tình cảm nồng nhiệt nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Cú "trượt chân" ngôn từ của người đội trưởng

Sự việc càng trở nên trầm trọng hơn khi Lương Xuân Trường lên tiếng bảo vệ bạn gái. Thay vì xoa dịu dư luận, nam cầu thủ gốc Tuyên Quang lại đăng tải một tâm thư dài bằng tiếng Anh với giọng điệu gay gắt. Anh phân loại người hâm mộ thành "fan phong trào" và "fan chân chính", đồng thời dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích những người đang công kích bạn gái mình.

Làn sóng phẫn nộ đạt đỉnh điểm khi một bộ phận lớn người hâm mộ tuyên bố quay lưng với "lớp trưởng" Xuân Trường hình tượng vốn đóng đinh với sự điềm đạm và chín chắn. Đây được xem là cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhất trong sự nghiệp của nam tiền vệ.

Hành trình "xây lại" niềm tin và sự im lặng đắt giá

Sau sự cố, cả Xuân Trường và Nhuệ Giang đều nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi công khai, thừa nhận sự thiếu kiểm soát trong cảm xúc. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục giải thích, cặp đôi lựa chọn một phương án triệt rút lui hoàn toàn khỏi sự ồn ào của mạng xã hội.

Trong suốt 3 năm sau đó, công chúng gần như không thấy bất kỳ hình ảnh chung hay tương tác qua lại nào giữa hai người. Chính sự kín tiếng này đã giúp dư luận dần nguôi ngoai.

Cái kết viên mãn và sự đồng hành trong sự nghiệp

Năm 2021, cặp đôi chính thức làm lễ ăn hỏi, đánh dấu một chương mới đầy trưởng thành. Đến nay (năm 2026), Ngô Mai Nhuệ Giang không còn là "cô bạn gái thị phi" năm nào mà đã trở thành một người vợ, người mẹ và là cộng sự đắc lực của chồng. Sau 5 năm kể từ lễ ăn hỏi, đến tháng 6/2026 cặp đôi mới chính thức tổ chức đám cưới.

Nhuệ Giang hiện đang giữ vai trò giám đốc tại Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao IRC do Xuân Trường đồng sáng lập. Cô xuất hiện với hình ảnh một nữ doanh nhân quyết đoán, hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp kinh doanh bên cạnh sân cỏ.

Có thể thấy, sau "cơn bão" tuổi trẻ, sự thấu hiểu và cách lựa chọn đối mặt đã giúp Xuân Trường và Nhuệ Giang giữ vững hạnh phúc gia đình, đồng thời lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng bằng chính những nỗ lực làm nghề.