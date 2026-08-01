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Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ đẹp đến thế

Ngọc Hà
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Ở tuổi 36, nhan sắc của Ngô Cẩn Ngôn ngày càng thăng hạng, khí chất cũng trở nên viên mãn hơn.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 36 của Ngô Cẩn Ngôn, Hoan Ngu Ảnh Thị đã tung ra bộ ảnh mới với chủ đề “Thời gian lắng đọng, lòng an tĩnh, năm tháng thêm phần viên mãn”. Không còn là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, sắc sảo từng gây nhiều tranh luận, Ngô Cẩn Ngôn trong bộ ảnh lần này mang đến cảm giác dịu dàng, trưởng thành và đặc biệt cuốn hút.

- Ảnh 1.

Ảnh: Sina

- Ảnh 2.

Ảnh: Sina

Cũng trong ngày 16/8, Vu Chính tiếp tục đăng bài chúc mừng sinh nhật Ngô Cẩn Ngôn. Đây đã là năm thứ 8 liên tiếp Vu Chính đăng bài đúng giờ để chúc mừng sinh nhật nữ diễn viên, đồng thời một lần nữa khẳng định sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô. Từ năm 2018, khi Diên Hy Công Lược đưa tên tuổi Ngô Cẩn Ngôn đến gần khán giả, lời chúc sinh nhật đúng giờ của Vu Chính gần như đã trở thành một truyền thống. Sau nhiều năm đồng hành, mối quan hệ giữa hai người vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

- Ảnh 3.

Ảnh: Sina

Trong bộ ảnh sinh nhật mới, Ngô Cẩn Ngôn diện một chiếc váy trắng dài với thiết kế thanh lịch, kết hợp mái tóc xoăn nhẹ buông tự nhiên. Không cần trang điểm quá đậm, nữ diễn viên vẫn nổi bật với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt linh động và khí chất nhẹ nhàng. Đặc biệt, khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn xoay người càng khiến tổng thể tạo hình trở nên ấn tượng. Chiếc váy ôm vừa phải tôn lên đường cong thanh mảnh, phần lưng và bờ vai gọn gàng, kết hợp với mái tóc nâu xoăn mềm mại tạo nên cảm giác vừa mong manh vừa quyến rũ.

- Ảnh 4.

Ảnh: Sina

- Ảnh 5.

Ảnh: Sina

- Ảnh 6.

Ảnh: Sina

Nếu trước đây Ngô Cẩn Ngôn thường bị nhận xét là quá gầy, khiến đường nét khuôn mặt đôi lúc trở nên sắc và thiếu sức sống, thì hiện tại diện mạo của cô dường như đã có sự thay đổi rõ rệt. Gương mặt có thêm độ đầy đặn vừa phải giúp các đường nét trở nên hài hòa hơn, đồng thời khiến khí chất của cô cũng trưởng thành và sang trọng hơn. Nhiều người từng không đánh giá cao nhan sắc của Ngô Cẩn Ngôn, thậm chí cô từng bị ví von khá khắt khe vì ngoại hình quá nhỏ nhắn. Thế nhưng sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, nữ diễn viên dường như đã tìm được phong cách phù hợp nhất với mình.

- Ảnh 7.

Ảnh: Sina

Cô không phải kiểu mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp sắc sảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngô Cẩn Ngôn càng trưởng thành lại càng có nét riêng: gương mặt thanh tú, đôi mắt có thần, vóc dáng mảnh mai và một loại khí chất rất nhẹ nhàng. Đặc biệt, khi biết tiết chế lớp trang điểm và lựa chọn những trang phục thanh lịch, ưu điểm ngoại hình của cô càng được phát huy.

Có lẽ điều khiến khán giả bất ngờ nhất chính là việc Ngô Cẩn Ngôn sau khi kết hôn lại ngày càng đẹp hơn. Không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, thần thái của cô cũng trở nên bình thản, mềm mại và có phần viên mãn hơn. Từ một nữ diễn viên thường xuyên bị soi xét về nhan sắc, Ngô Cẩn Ngôn hiện tại đã có thể tự tin xuất hiện với những tạo hình nữ tính, sang trọng mà không cần dựa quá nhiều vào kiểu trang điểm cầu kỳ hay bộ lọc hình ảnh. Sự thăng hạng này thể hiện rõ nhất qua những hình ảnh hậu trường của bộ phim Phượng Bất Tê. Khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, gương mặt đầy đặn giúp cô không còn vẻ khắc khổ mà toát lên khí chất cao quý, điềm nhiên nhưng đầy quyền lực.

- Ảnh 8.

Ảnh: Sina

- Ảnh 9.

Ảnh: Sina

- Ảnh 10.

Ảnh: Sina

Nguồn: Sina

Nữ nghệ sĩ đình đám một thời dùng app hẹn hò 5 năm chỉ có 5 lượt ghép đôi, 61 tuổi lấy chồng
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Ngô Cẩn Ngôn

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