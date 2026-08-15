Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa phải bồi thường cho bạn gái 38,6 triệu đồng sau khi bị phát hiện ngoại tình

Cho rằng mình bị lừa và vô tình trở thành người thứ 3, cô gái đã kiện đối phương ra tòa.

Mới đây, vụ ồn ào liên quan đến một nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa ngoại tình khi vợ đang mang thai gây chú ý trên truyền thông Trung Quốc.

Theo đó, vào năm 2024, cô gái họ Mạc đăng thông tin tìm bạn đời lên tài khoản mai mối qua MXH. Trong bài đăng, cô ghi rõ mong muốn đối phương “chưa từng kết hôn, có ý định kết hôn”.

Trong số những người chủ động liên lạc với Mạc, có một người họ Nhiếp. Anh này tự giới thiệu rằng mình là Nhiếp XX, sinh năm 1991, đến từ An Huy (Trung Quốc), đã hoàn thành bậc Tiến sĩ và đang là nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ (Postdoc) tại một trường thuộc nhóm 985 (nhóm 39 trường đại học tinh hoa hàng đầu của Trung Quốc). Nhiếp XX cũng khẳng định mình độc thân.

Nhiếp XX (Ảnh: The Paper)

Sau thời gian tìm hiểu, 2 người bắt đầu yêu nhau, gặp gỡ bạn bè và người thân, nói chuyện về mua nhà, mua vàng cưới. Mọi thứ diễn ra như một mối quan hệ nghiêm túc, cho đến khi Mạc phát hiện một chi tiết gây sốc: Nhiếp XX đã kết hôn và ở thời điểm bắt đầu làm quen với cô, vợ anh ta đang mang thai những tháng cuối.

Cụ thể, vào tháng 3/2025, Mạc vô tình nhìn thấy trên điện thoại của Nhiếp XX cuộc trò chuyện giữa anh ta và mẹ. Trong đó có nhiều ảnh, video về một em bé. Mẹ anh ta còn nhắn con trai rằng hãy chăm sóc em bé thật tốt.

Nghi ngờ có vấn đề, Mạc bắt đầu xâu chuỗi lại các mốc thời gian. Cô phát hiện khi Nhiếp XX chủ động liên hệ với mình vào năm 2024, vợ anh ta đã mang thai. Đến thời điểm cô phát hiện sự thật, đứa trẻ đã chào đời được vài tháng.

Khi bị chất vấn về việc đã kết hôn nhưng vẫn chủ động làm quen, Nhiếp XX thừa nhận mình đã làm sai. Theo lời kể của Mạc, anh ta giải thích rằng bản thân “nhất thời hồ đồ”, bị thu hút bởi vẻ ngoài và sự dịu dàng của cô nên đã gạt bỏ “giới hạn, quan niệm sống và đạo đức”.

Ngày 12/3/2025, 2 người có cuộc gặp cuối cùng. Khi đó, Mạc chưa quyết định có tố cáo hay không nhưng đã ghi âm cuộc nói chuyện vì lo sợ tiếp tục bị lừa. Sau đó, cô tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình và cư dân mạng, đồng thời được khuyên nên phản ánh sự việc với trường đại học nơi Nhiếp XX công tác và cân nhắc khởi kiện.

Cuối tháng 4/2025, Mạc nhận được cuộc gọi từ trường nơi Nhiếp XX làm việc tại thời điểm đó. Nhân viên nhà trường thông báo 2 quyết định xử lý kỷ luật.

Nhiếp XX bị khiển trách trong 12 tháng vì có quan hệ không đúng mực với người khác trong thời gian hôn nhân vẫn tồn tại. Trong 24 tháng, anh ta bị hủy tư cách xét khen thưởng, chức danh chuyên môn, bổ nhiệm vị trí, tham gia chương trình nhân tài và đăng ký các dự án nghiên cứu khoa học.

Nhiếp XX cũng bị cho thôi chương trình nghiên cứu sau Tiến sĩ, tức là quá trình nghiên cứu của anh ta tại đơn vị cũ bị chấm dứt. Theo The Paper đưa tin, Nhiếp XX là nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc).

Thẻ nghiên cứu sinh của Nhiếp XX do Mạc cung cấp (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, cho rằng mình bị lừa dối và chịu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, Mạc khởi kiện Nhiếp XX.

Ngày 22/6/2026, Tòa án Nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh đưa ra phán quyết sơ thẩm với vụ việc.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, từ thời điểm hai người quen biết cho đến khi phát sinh quan hệ, Nhiếp đều không thành thật thông báo việc mình đã kết hôn. Hành vi này bị xác định là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc thuần phong mỹ tục, đi ngược đạo đức gia đình và các giá trị cốt lõi của xã hội, đồng thời xâm phạm quyền nhân thân của Mạc.

Tòa phán quyết Nhiếp XX phải xin lỗi Mạc bằng văn bản và bồi thường 10.000 NDT (khoảng 38,6 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại) tiền tổn thất tinh thần.

Nhiếp XX cũng từng kiện ngược Mạc, cho rằng cô xâm phạm danh dự và khiến anh ta bị cho thôi chương trình nghiên cứu sau Tiến sĩ. Tuy nhiên, yêu cầu này bị bác bỏ.

Sau khi bản án có hiệu lực, Nhiếp XX không chủ động thực hiện nghĩa vụ. Theo chia sẻ của Mạc với tờ Red Star News, cô phải nộp đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án, sau đó mới nhận được tiền bồi thường và thư xin lỗi thông qua tòa án.

Cô gái họ Mạc (Ảnh cắt từ clip)

Điều khiến vụ việc tiếp tục gây chú ý nằm ở diễn biến sau đó.

Chỉ vài tháng sau khi bị đơn vị cũ cho thôi chương trình nghiên cứu sau Tiến sĩ, Nhiếp XX đã chuyển sang làm việc tại viện nghiên cứu thuộc Đại học Thành phố Hong Kong (Trung Quốc). Theo thông tin trên website của trường, Nhiếp XX hiện là Research Fellow (nghiên cứu viên).

Với thông tin này, Mạc đã gửi đơn tố cáo cùng các bằng chứng liên quan đến bê bối của Nhiếp XX tới phòng nhân sự của Đại học Thành phố Hong Kong. Theo lời Mạc, nhà trường phản hồi rằng sẽ xem xét những thông tin được cung cấp theo quy trình của trường.

Ngày 5/8/2026, Red Star News liên hệ với trường Đại học Thành phố Hong Kong để hỏi về vụ việc. Nhà trường xác nhận đang tiến hành điều tra theo quy trình nội bộ và cho biết hiện chưa có thêm bình luận.

(Nguồn: The Paper, Red Star News)