Cuối tháng 1/2026, các nhà nghiên cứu tại Đại học McGill (một trong những viện đại học nổi tiếng nhất Canada) đã xác định được một số chất gây ô nhiễm hóa học bất ngờ trong sữa mẹ bao gồm: Dấu vết của thuốc trừ sâu, chất kháng khuẩn, các chất phụ gia được sử dụng trong nhựa và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Nhóm nghiên cứu cho biết, đã công bố kết quả trên năm bài báo sau khi phân tích 594 mẫu sữa mẹ được thu thập từ năm 2018 đến năm 2019 tại ở Canada và Nam Phi.

Các giáo sư đã sử dụng phương pháp phân tích không định hướng, cho phép họ tìm kiếm rộng rãi các dư lượng hóa chất bất thường thay vì tập trung vào từng chất riêng lẻ đã được chọn trước. Cách tiếp cận này đã giúp họ phát hiện ra một số hợp chất chưa từng được báo cáo trước đây trong sữa mẹ. Từ đó, hi vọng có thể giúp tăng cường các quy định về an toàn hóa chất và cải thiện khả năng bảo vệ cho trẻ sơ sinh cùng cha mẹ.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

“Điều quan trọng cần lưu ý là các hóa chất này được phát hiện ở nồng độ thấp, và chúng ta chưa hiểu đầy đủ về tác động đến sức khỏe của nhiều chất trong số đó. Vì vậy, bất chấp những phát hiện này, sữa mẹ vẫn là thức ăn lý tưởng nhất cho trẻ sơ sinh, vì nó chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ cũng như các kháng thể bảo vệ trẻ chống lại bệnh tật”, Stéphane Bayen, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy chất gì trong sữa mẹ?

Trong số các hóa chất mới được xác định có chất bảo quản kháng khuẩn 2-ethylhexyl 4-hydroxybenzoate và phenyl paraben. Những thành phần này thường được thêm vào xà phòng, chất khử trùng và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy hai chất phụ gia chống oxy hóa liên quan đến nhựa—Irganox 1010 và BHT-COOH được sử dụng trong quá trình sản xuất để đóng gói vật liệu.

Các chất gây ô nhiễm khác bao gồm propanil, một loại thuốc diệt cỏ trong nông nghiệp, và chloroxylenol, một chất kháng khuẩn được sử dụng trong chất khử trùng và các sản phẩm gia dụng.

Trong các mẫu vật từ Nam Phi, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện 8-hydroxyefavirenz, một sản phẩm phân hủy của efavirenz, một loại thuốc được sử dụng để điều trị HIV.

Nuôi con bằng sữa mẹ có còn an toàn không?

Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện của họ không nhằm mục đích khiến các bà mẹ lo sợ và không dám cho con bú sữa mẹ. Thay vào đó, họ muốn nhấn mạnh về các tác nhân môi trường có thể ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh.

Jonathan Chevrier, phó giáo sư tại Đại học McGill, cho biết thêm: “Đây là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này, vì vậy cần phải xem lại các nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Sữa mẹ được coi là tiêu chuẩn vàng cho dinh dưỡng trẻ sơ sinh. Do đó, điều cần thiết là phải hiểu rõ mọi thứ mà trẻ sơ sinh tiếp xúc trong giai đoạn nhạy cảm quan trọng này của quá trình phát triển.”