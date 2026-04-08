Nghiên cứu khoa học tại Mỹ: Sự thật về thực phẩm chức năng kéo dài tuổi thọ - 4 loại 'đáng tiền' và 4 loại đang bị 'thổi phồng'

Theo tổng hợp từ tạp chí Health Magazine, dựa trên trao đổi với các chuyên gia lão khoa và nghiên cứu y học, câu trả lời không đơn giản là “có” hay “không”. Thực tế, chỉ một số ít sản phẩm có cơ sở khoa học tương đối rõ ràng, trong khi nhiều cái tên khác đang bị “thổi phồng” quá mức so với hiệu quả thực tế.

Điều quan trọng hơn: không có viên uống nào thay thế được lối sống lành mạnh, và nếu sử dụng sai cách, người dùng có thể “tiền mất, hiệu quả không như kỳ vọng”.

Vitamin D – phổ biến nhưng dễ thiếu

Một số nghiên cứu chứng minh việc bổ sung khoảng 2.000 I.U. vitamin D mỗi ngày có thể làm chậm tốc độ lão hóa của các tế bào trong cơ thể người. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt vitamin D cũng có liên quan mật thiết đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh tuổi già như Alzheimer, suy giảm nhận thức, Parkinson và ung thư.

"Vitamin D là một loại thực phẩm chức năng được hậu thuẫn bởi các bằng chứng khoa học, dù nó chỉ thực sự phát huy tác dụng tốt nhất khi cơ thể bạn đang bị thiếu hụt", Hillary Lin, bác sĩ chuyên ngành lão khoa từ Đại học Stanford (Mỹ), và là đồng sáng lập CareCore - một nền tảng trực tuyến chuyên về lĩnh vực duy trì tuổi thọ, chia sẻ với Health.

Protein – yếu tố bị bỏ quên trong chế độ ăn

Người cao tuổi thường đối mặt với nguy cơ mất cơ cao, dẫn đến suy giảm khả năng vận động, tăng nguy cơ nhập viện và mất khả năng tự lập.

Do đó, nhiều nghiên cứu gợi ý việc kết hợp chế độ ăn giàu protein với lối sống năng động giúp người già xây dựng khối lượng cơ bắp. Đặc biệt, đạm thực vật trong bữa ăn có liên quan trực tiếp đến khả năng lão hóa khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Hillary Lin, nhiều người hiện nay nạp vào cơ thể lượng protein thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để duy trì cơ bắp. "Chứng Sarcopenia (mất cơ do tuổi tác) thường diễn ra âm thầm, chậm rãi và bắt đầu sớm hơn chúng ta tưởng", bà cảnh báo.

Omega-3 – tốt cho tim mạch, chống viêm

Dù các bằng chứng còn hạn chế, một số thử nghiệm lâm sàng gợi ý Omega-3 có thể làm chậm quá trình lão hóa sinh học của tế bào lên đến 4 tháng, nhất là khi kết hợp cùng vitamin D và tập thể dục.

"Omega-3 là TPCN được tôi khuyên dùng thường xuyên nhất nhờ khả năng chống viêm và hỗ trợ sức khỏe hệ tim mạch", bác sĩ Lin cho biết. đồng thời lưu ý rằng nhiều người không nạp đủ Omega-3 từ chế độ ăn uống hàng ngày.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu lại chỉ ra rằng dù dầu cá - một loại thực phẩm giàu Omega-3 - mang lại nhiều lợi ích đối với quá trình lão hóa lành mạnh, nó dường như không làm chậm quá trình lão hóa hay mang lại lợi ích về kéo dài tuổi thọ.

Magie – dưỡng chất “âm thầm” nhưng quan trọng

Thiếu hụt magie là tình trạng rất phổ biến ở người cao tuổi, có thể dẫn đến tăng số lượng phản ứng viêm và các gốc tự do - những tác nhân gây ra bệnh tật và thúc đẩy lão hóa. Vì thế, việc duy trì nồng độ magie tối ưu góp phần giúp cơ thể già đi một cách khỏe mạnh.

Nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy magie giúp tăng tuổi thọ, dù điều này vẫn chưa được khẳng định chắc chắn ở con người. Dù vậy, bác sĩ Hillary Lin vẫn khuyên dùng loại TPCN này vì nó có cơ chế hoạt động khả thi, dữ liệu lâm sàng có ý nghĩa và hồ sơ rủi ro thấp.

4 loại thực phẩm chức năng bị 'thổi phồng'

Ông Pravin Date, bác sĩ chăm sóc ban đầu (PCP) từ tập đoàn chăm sóc sức khỏe Kaiser Permanente, nhận định một số thực phẩm chức năng kéo dài tuổi thọ, như 4 loại được liệt kê phía dưới, đang bị thổi phồng tác dụng quá mức. Dù có cơ chế hoạt động thú vị, bằng chứng về lợi ích trên cơ thể người của chúng vẫn còn mờ nhạt.

1. NMN và các hoạt chất tăng NAD+

Nhiều nghiên cứu cho thấy Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+) giúp sản sinh năng lượng và ngăn ngừa tổn thương DNA. Tuy nhiên, mật độ dưỡng chất này trong cơ thể sẽ sụt giảm theo tuổi tác.

Bên cạnh đó, dù một số nhà nghiên cứu cho rằng việc tăng mức NAD+ bằng các chất bổ sung như Nicotinamide Mononucleotide (NMN) hay Nicotinamide Riboside (NR) được cho là có thể làm chậm quá trình lão hóa, bác sĩ Hillary Lin cho rằng số thử nghiệm trên người còn quá ít và ngắn hạn để khẳng định độ an toàn hay hiệu quả của chúng.

2. Resveratrol

Resveratrol, một hợp chất được tìm thấy trong nho, rượu vang đỏ và việt quất, cũng từng được một số nghiên cứu chứng minh có tác dụng chống lão hóa, kéo dài thời gian sống khỏe và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Thậm chí, một số nghiên cứu khác còn khẳng định chúng có thể bảo vệ cơ thể chống lại tác hại của tia cực tím (yếu tố đẩy nhanh quá trình lão hóa) và giảm nếp nhăn.

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu này chỉ mới được thực hiện trên động vật, và vẫn chưa có đủ nghiên cứu kiểm chứng tác động của resveratrol trong việc kéo dài tuổi thọ ở con người.

"Resveratrol gây thất vọng tràn trề trong các thử nghiệm lâm sàng trên người, bất chấp những dữ liệu cực kỳ ấn tượng trên chuột", Bác sĩ Lin tiết lộ.

3. Berberine

Dù các nghiên cứu trên động vật cho thấy berberine có các tác dụng giảm viêm, cải thiện đường huyết và huyết áp, vẫn chưa có đủ bằng chứng chứng minh nó có tác dụng tương tự ở người.

"Berberine vẫn là một 'vùng xám'. Nó có một số lợi ích nhất định về chuyển hóa, nhưng vẫn không phải thứ được tôi khuyến nghị rộng rãi cho các bệnh nhân", Bác sĩ Pravin Date chia sẻ.

Bên cạnh đó, bác sĩ Hillary Lin tiết lộ khả năng hấp thụ kém và chất lượng trôi nổi của các sản phẩm berberine không kê đơn cũng là một rào cản lớn, hạn chế việc chứng minh tính hiệu quả của dưỡng chất này ngoài thực tế.

4. Ashwagandha

Dù được ứng dụng từ lâu trong y học Ayurveda và có kết quả thử nghiệm tốt trên động vật, chưa có bằng chứng nào cho thấy ashwagandha giúp kéo dài tuổi thọ và hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh ở người.

"Ashwagandha là loại gây tranh cãi nhất trong nhóm các TPCN kéo dài tuổi thọ. Từng có một số dữ liệu ngắn hạn về tác dụng giảm căng thẳng và bổ sung cortisol của chúng, song dữ liệu về độ an toàn dài hạn trên các nhóm dân cư đa dạng còn rất ít ỏi", bác sĩ Hillary Lin kết luận.

Trang Đào