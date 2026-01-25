Một nghiên cứu mới cho thấy Apple Watch có thể phát hiện rung nhĩ với tỷ lệ cao hơn so với khám sức khỏe định kỳ, nhờ khả năng theo dõi liên tục trong thời gian dài. Tuy vậy, kết quả cũng chỉ ra những giới hạn nhất định về độ chính xác và nguy cơ cảnh báo sai.

Rung nhĩ là gì và vì sao nguy hiểm? Rung nhĩ là tình trạng tim đập nhanh và không đều do hai buồng tim phía trên hoạt động hỗn loạn. Khi đó, máu không được bơm hết ra khỏi tim, dễ ứ đọng và hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông di chuyển lên não, người bệnh có thể bị đột quỵ. Điều nguy hiểm là rung nhĩ thường xảy ra từng cơn ngắn, nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng nên người mắc không hề biết. Rung nhĩ được xem là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ mạnh nhất, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch.

Nghiên cứu so sánh Apple Watch với khám định kỳ

Một nghiên cứu ngẫu nhiên gần đây cho thấy Apple Watch có khả năng phát hiện rung nhĩ hiệu quả hơn so với phương pháp kiểm tra y tế tiêu chuẩn. Nghiên cứu được thực hiện tại Hà Lan, tập trung vào nhóm người trên 65 tuổi, có nguy cơ đột quỵ cao. Tổng số người tham gia là 437, với độ tuổi trung vị 75.

Trong thời gian theo dõi 6 tháng, nhóm sử dụng Apple Watch được so sánh trực tiếp với nhóm đối chứng chỉ thực hiện kiểm tra sức khỏe theo quy trình thông thường, chủ yếu là thăm khám bác sĩ hoặc bác sĩ gia đình. Kết quả cho thấy rung nhĩ được phát hiện ở 9.6% số người đeo Apple Watch, trong khi con số này ở nhóm đối chứng chỉ là 2.3%. Sự khác biệt này đạt ý nghĩa thống kê.

Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng cỡ mẫu còn tương đối nhỏ, và nếu cấu trúc nhóm bệnh nhân khác đi, kết quả chi tiết có thể thay đổi. Dù vậy, xu hướng chung nhiều khả năng vẫn giữ nguyên.

Vì sao smartwatch có lợi thế hơn khám định kỳ

Apple Watch sử dụng đồng thời cảm biến PPG đo nhịp tim và tính năng ECG để phát hiện các dấu hiệu bất thường. Rung nhĩ là tình trạng không xảy ra liên tục, nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng và người bệnh cũng không tự nhận biết được. Do đó, khả năng phát hiện rung nhĩ trong một lần khám ngắn tại cơ sở y tế là tương đối thấp.

Ngược lại, smartwatch được đeo nhiều giờ mỗi ngày, trong thời gian dài. Điều này làm tăng đáng kể xác suất ghi nhận được một cơn rung nhĩ bất kỳ, kể cả khi người dùng không có biểu hiện lâm sàng. Nghiên cứu cũng cho thấy Apple Watch có thể phát hiện rung nhĩ không triệu chứng, yếu tố đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa đột quỵ.

Ngay cả khi một thiết bị đeo tay khó có thể chính xác hơn bác sĩ trong việc chẩn đoán từng thời điểm riêng lẻ, việc theo dõi liên tục giúp bù đắp hạn chế này khi xét trên cả giai đoạn dài.

Cảnh báo sai vẫn là điểm cần lưu ý

Bên cạnh kết quả tích cực, nghiên cứu cũng chỉ ra một hạn chế đáng chú ý. Gần 50% số cảnh báo rung nhĩ do Apple Watch tạo ra được xác định là dương tính giả. Điều này đồng nghĩa với việc không phải mọi cảnh báo đều phản ánh vấn đề tim mạch thực sự.

Theo các chuyên gia, các cảnh báo sai này nhìn chung không gây hậu quả y tế trực tiếp. Tuy nhiên, chúng có thể khiến người dùng lo lắng và dẫn tới những lần thăm khám không cần thiết. Apple Watch vẫn được định vị là công cụ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, không thay thế cho chẩn đoán y khoa chính thức.

Kết quả nghiên cứu cho thấy smartwatch, với khả năng theo dõi liên tục, có thể đóng vai trò bổ sung hữu ích cho hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện tại, đặc biệt trong việc phát hiện sớm các rối loạn nhịp tim như rung nhĩ. Tuy vậy, việc sử dụng các cảnh báo từ thiết bị đeo vẫn cần được kết hợp với tư vấn và đánh giá từ bác sĩ chuyên môn.

Hiện tại, nếu quan tâm đến tính năng theo dõi sức khỏe tim mạch, bạn có thể tham khảo các dòng như Apple Watch SE 3 (~6 triệu đồng), Apple Watch Series 10 (~11 triệu đồng), Apple Watch Series 11 (~12 triệu đồng).