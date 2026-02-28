Nghiên cứu 5.000 người cao tuổi Trung Quốc, phát hiện điều bất ngờ về chế độ ăn sống thọ

Sở thích ăn uống khác nhau đáng kể giữa mỗi người – một số chọn chế độ ăn thuần thực vật, trong khi một tỷ lệ đáng kể người trưởng thành thường xuyên tiêu thụ thịt. Khi năm tháng trôi qua, nhu cầu dinh dưỡng của chúng ta thay đổi đáng kể, khiến việc bổ sung các vitamin và khoáng chất cụ thể vào chế độ ăn hằng ngày trở nên quan trọng khi chúng ta già đi.

Các thực phẩm giàu dưỡng chất đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì độ chắc khỏe của xương và mô cơ – lý tưởng nhất, người cao tuổi nên tiêu thụ protein chất lượng cao mỗi ngày cùng với vitamin D, vitamin B12 và canxi để hỗ trợ cấu trúc xương khỏe mạnh hơn.

Gần đây, một cuộc khảo sát về sức khỏe và tuổi thọ của người cao tuổi Trung Quốc, xem xét hơn 5.000 người trưởng thành Trung Quốc (tất cả đều từ 80 tuổi trở lên), đã đưa ra một số phát hiện đáng chú ý.

Phát hiện bất ngờ về chế độ ăn sống thọ

Bằng chứng từ nghiên cứu này cho thấy những người tránh ăn thịt, đặc biệt trong những năm cuối đời, có thể có ít khả năng sống đến 100 tuổi hơn so với những người có ăn thịt.

Cuộc nghiên cứu bắt đầu cách đây hơn 20 năm, được khởi động vào năm 1998, và hai thập kỷ sau, vào năm 2018, dữ liệu tích lũy cho thấy những người tham gia tuân theo chế độ ăn không thịt có khả năng đạt đến tuổi thọ 100 thấp hơn khi so sánh với những người ăn thịt.

Một nghiên cứu cho thấy thịt và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật có thể rất quan trọng đối với dinh dưỡng.

Trong khi chế độ ăn chay từ lâu đã được liên hệ với việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc thừa cân cùng các bệnh khác, những phát hiện từ nghiên cứu này dường như cho thấy thịt hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật có thể góp phần vào sức khỏe tổng thể của nhiều người, đặc biệt trong quá trình lão hóa.

Trái cây và rau củ cung cấp chất xơ thiết yếu cùng nhiều loại vitamin và dưỡng chất khác, tuy nhiên việc bổ sung đủ vitamin nhóm B có thể gặp khó khăn đối với những người theo chế độ ăn thuần thực vật.

Nhiều tờ báo đã phân tích kết luận của nghiên cứu, trong đó Science Alert nhấn mạnh rằng khi chúng ta già đi, “nhu cầu của cơ thể thay đổi”.

Science Alert cho biết: “Nghiên cứu này tập trung vào những người từ 80 tuổi trở lên, những người có nhu cầu dinh dưỡng khác biệt rõ rệt so với người trẻ tuổi.”

“Khi chúng ta già đi, những thay đổi sinh lý ảnh hưởng đến cả lượng thức ăn chúng ta tiêu thụ và các dưỡng chất chúng ta cần. Mức tiêu hao năng lượng giảm xuống, trong khi khối lượng cơ, mật độ xương và cảm giác thèm ăn thường suy giảm. Những thay đổi này làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng và tình trạng suy yếu.”

Thông tin sức khỏe thu thập từ khảo sát của Trung Quốc cho thấy những người cao tuổi tránh ăn thịt có thể đang bỏ lỡ một số lợi ích sức khỏe mà việc tiêu thụ thịt mang lại, có thể liên quan đến việc protein trở nên ngày càng quan trọng đối với người lớn tuổi.

Những người trẻ loại bỏ thịt khỏi bữa ăn có thể không bị thiếu hụt giá trị dinh dưỡng mà thịt mang lại như những người cao tuổi – trong khi nhóm lớn tuổi phải đối mặt với nguy cơ gãy xương cao hơn do mức canxi suy giảm.

Do đó, nhu cầu dinh dưỡng có thể thay đổi khi chúng ta già đi, với việc đảm bảo đủ dưỡng chất trở nên then chốt – và nghiên cứu này làm nổi bật những khó khăn dinh dưỡng liên quan đến quá trình lão hóa.

Ngoài ra, xác suất giảm trong việc đạt đến 100 tuổi ở những người tránh ăn thịt trong nghiên cứu này chỉ được ghi nhận ở những người thiếu cân, trong khi những người cao tuổi duy trì cân nặng khỏe mạnh dường như phần lớn không bị ảnh hưởng bởi việc họ có ăn thịt hay không.

Tình trạng suy yếu và cân nặng thấp ở giai đoạn cuối đời trước đây đã được liên hệ với nguy cơ tử vong sớm cao hơn, điều này cho thấy khối lượng cơ thể của những người tham gia có thể là yếu tố trung tâm để hiểu rõ các kết quả này.

Một quan sát khác trong nghiên cứu về những người tiêu thụ thịt cho thấy những người ăn sữa, cá hoặc trứng – nhưng không ăn thịt – dường như có khả năng sống đến 100 tuổi ngang bằng với những người ăn thịt.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc bổ sung một lượng vừa phải thực phẩm có nguồn gốc động vật giúp ngăn ngừa suy dinh dưỡng và do đó ngăn chặn sự suy giảm khối lượng cơ ở tuổi cao, khi so sánh với việc theo chế độ ăn thuần chay hoàn toàn.