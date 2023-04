Nghiêm cấm nhân viên đăng kiểm tự ý đưa ra yêu cầu, sách nhiễu, trục lợi

Theo Cục đăng kiểm, gần đây xuất hiện một số thông tin nhân viên đăng kiểm, cò xe tranh thủ tình hình ùn tắc để có hành vi tiêu cực nhằm trục lợi trong việc bố trí "xếp lốt" phương tiện không theo trình tự, gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Trước những thông tin nêu trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận định đã gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động đăng kiểm vào giai đoạn khi cả hệ thống đang gồng mình cố gắng từng ngày để từng bước lấy lại niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Do đó, để khắc phục ngay tình trạng trên, Cục Đăng kiểm yêu cầu các đơn vị đăng kiểm thực hiện một số nội dung sau:

- Nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm, các đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm tuỳ tiện, tự ý đưa ra các yêu cầu và ban hành các quy định trái pháp luật, lợi dụng lúc khó khăn, ùn tắc để tiêu cực, sách nhiễu, trục lợi. Nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Phải bố trí nhân viên nghiệp vụ chuyên trách để thực hiện các thủ tục tiếp nhận và cấp miễn kiểm định lần đầu cho phương tiện đảm bảo được nhanh chóng, thuận tiện; không để tình trạng chậm trễ, kéo dài thời gian giải quyết.

- Chủ động vận dụng linh hoạt, khoa học, sáng tạo trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự (đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ), dây chuyền kiểm tra nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, nâng cao năng suất lao động; tổ chức thực hiện việc đăng ký đặt lịch hẹn kiểm định (thông qua ứng dụng phần mềm hoặc cấp phát số trực tiếp). Tuyệt đối không để tình trạng chủ phương tiện xếp hàng chờ đợi tại khu vực đơn vị đăng kiểm không đúng khung thời gian đã đăng ký nhằm tránh tình trạng ùn tắc, tránh việc cò xe lợi dụng "chen ngang" gây mất trật tự an toàn và có các hành vi tiêu cực.



Ảnh minh họa.

Đối với trường hợp cảnh báo theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát giao thông, hiện nay theo quy định tại Thông tư số 15 của Bộ Công an quy định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính có thể do Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở giải quyết mà không phải do cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm đề nghị cảnh báo thì các đơn vị căn cứ nội dung xử lý vi phạm do chủ phương tiện cung cấp để tiến hành kiểm định theo quy định, đồng thời gửi thông báo về Phòng Kiểm định xe cơ giới – Cục Đăng kiểm Việt Nam để cập nhật xóa cảnh báo.