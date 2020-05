Nghịch tử giết mẹ, rồi tri hô rằng nạn nhân đã tự sát

Theo cáo trạng, Tho Em sống chung với mẹ ruột là bà P.T.T (73 tuổi) tại xã Vĩnh Trinh. Sáng 29/10/2019, bị cáo đi uống cà phê gần nhà, rồi tham gia nhậu cùng với một số người khác.

Khoảng 12h, Tho Em ra về, rồi xuống sông tắm và mò bắt tôm. Đến 16h30, sau khi bán mớ tôm vừa bắt được, Tho Em đi bộ về nhà. Trên đường thì gặp anh Phạm Văn Điền đang điều khiển xe máy theo chiều ngược lại nên bị cáo rủ anh này đi uống rượu.

Thấy con không lo làm ăn mà suốt ngày say xỉn, bà T. đã la rầy Tho Em. Nghe mẹ cằn nhằn, bị cáo bực tức nên đi theo với mục đích đánh cho hả giận.



Theo cơ quan điều tra, bị cáo đã lấy con dao để trong tủ chén rồi tấn công mẹ ruột từ phía sau. Gây án xong, Tho Em bỏ hung khí tại chỗ còn bà T. gục xuống nền gạch, trên cổ có vết thương chảy nhiều máu.

Thời điểm đó, thấy có 2 người phụ nữ khác đang đứng ngoài đường nên bị cáo đã giả vờ hỏi thăm có thấy bà T. không. Sau đó, Tho Em lại quay vào nhà bật điện và tri hô lên rằng mẹ của bị cáo đã tự sát. Mọi người chạy đến đưa bà T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y kết luận, bà T. tử vong do choáng sau ngạt, do máu gây bít đường thở, sau vết thương đứt rời khí quản do vật sát gây ra.

Tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận việc mình là người ra tay sát hại mẹ ruột. Do đó, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để triệu tập thêm những người làm chứng để làm rõ vụ án.