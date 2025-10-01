Nghịch lý: Cặp đôi phim giờ vàng ly hôn mà khán giả vui mừng hết sức, anh chồng viết đơn xong còn đẹp trai hẳn ra

Trong khi nhiều bộ đôi truyền hình khiến khán giả xuýt xoa vì tình cảm bền chặt, thì ở "Gió ngang khoảng trời xanh", cặp đôi Lam – Toàn lại trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội. Trái ngược với kỳ vọng về một chuyện tình gia đình đầy sẻ chia, cả hai đang khiến người xem mệt mỏi vì những cuộc cãi vã triền miên và sự thiếu thấu hiểu lẫn nhau.

Những mâu thuẫn không hồi kết

Tập 22 mở ra cao trào mới khi Lam, sau một đêm đi nhậu say sưa với đồng nghiệp, trở về nhà trong trạng thái chán chường. Cùng lúc đó, Toàn – người chồng vốn dĩ vẫn cố gắng duy trì gia đình bằng những hành động nhỏ bé như đi chợ, nấu ăn, chờ đợi vợ trở về – cuối cùng lại chọn đặt lá đơn ly hôn lên bàn. Điều gây sốc không chỉ nằm ở quyết định đột ngột ấy, mà còn ở sự đảo ngược vai trò: Lam từng là người đề nghị chia tay trước, nhưng nay chính Toàn lại chủ động "giải thoát" cho cả hai.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Khán giả đặt câu hỏi: phải chăng Toàn đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân mà một bên chỉ biết đổ lỗi, cằn nhằn, còn bên kia thì lặng lẽ gánh vác? Cảnh tượng Lam phớt lờ điện thoại chồng, đưa máy cho đồng nghiệp trả lời hộ, đã trở thành "giọt nước tràn ly", tố cáo sự xa cách ngày một lớn.

Khán giả chán nản, muốn… bỏ phim

Nếu như ở nhiều bộ phim hôn nhân, khán giả thường hy vọng nhân vật sẽ hàn gắn, thì với Lam – Toàn, cảm xúc lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược. Hàng loạt bình luận trên mạng xã hội cho thấy sự thất vọng:

"Xem phim nản nhất đến đoạn cặp đôi này, muốn bỏ phim luôn."

"Hai vợ chồng thật sự chưa hiểu hết về nhau. Suốt ngày cằn nhằn, đổ lỗi cho nhau, mệt mỏi lắm."

"Lam chỉ biết cảm xúc của mình thôi, đâu nghĩ cho áp lực của chồng – một bên công việc, một bên gia đình. Khó mà lựa chọn."

Không ít khán giả còn cho rằng, việc Toàn viết đơn ly hôn chính là "động thái giải thoát" cần thiết:

"Ly hôn là quá chuẩn, dạy cho Lam một bài học, khỏi nhõng nhẽo."

"Ly hôn là đúng. Toàn viết xong đơn nhìn còn đẹp trai hẳn ra."

Những bình luận này phản ánh rõ một thực tế: thay vì mong ngóng tình tiết ngọt ngào, người xem lại chờ đợi cảnh cả hai chính thức "đường ai nấy đi" để bộ phim bớt nặng nề.

Góc nhìn từ phía khán giả

Câu chuyện Lam – Toàn không đơn thuần là mâu thuẫn vợ chồng thường thấy, mà còn phơi bày cách mỗi người ứng xử khi hôn nhân gặp khủng hoảng. Lam chọn lối sống thiên về cảm xúc cá nhân, ít khi để tâm đến sự nỗ lực của chồng. Toàn thì im lặng chịu đựng, đến một ngày kiệt quệ mới quyết định buông tay. Sự thiếu cân bằng ấy khiến cả hai mãi đứng ở hai thế giới riêng biệt, chẳng thể tìm được tiếng nói chung.

Với khán giả, đây không còn là hành trình chờ đợi sự trưởng thành hay hàn gắn, mà là minh chứng cho một mối quan hệ "không cứu vãn nổi". Họ cảm thấy mình cũng trở thành "nạn nhân" của mâu thuẫn triền miên, đến mức mất kiên nhẫn.

Vì sao cặp đôi này bị mong ly hôn nhất?

Trong làn sóng phim gia đình giờ vàng, khán giả thường tìm kiếm cảm giác đồng cảm, sự chữa lành hoặc ít nhất là niềm tin vào tình yêu sau sóng gió. Nhưng Lam – Toàn lại đem đến sự mệt mỏi vì chỉ toàn trách móc, hờn dỗi. Khi những cảnh tranh cãi lặp đi lặp lại, người xem không còn thấy bài học, chỉ thấy sự bế tắc.

Chính vì vậy, Lam – Toàn nghiễm nhiên trở thành "cặp đôi phim giờ vàng được khán giả mong ly hôn nhất lúc này". Một cuộc chia tay trên màn ảnh, nghịch lý thay, có thể lại là chi tiết giải tỏa cho cả nhân vật lẫn người xem.

