Nghịch lý bên trong thói quen sử dụng nước đá của người Việt

Nhưng đằng sau âm thanh vui tai ấy là một nghịch lý sức khỏe mà nhiều gia đình hiện đại, dù kỹ tính đến đâu, vẫn vô tình bỏ qua.

Văn hóa "Không đá không ngon" trong thói quen ăn uống người Việt

Nhịp sống hối hả trong khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam khiến nhu cầu giải nhiệt bằng các thức uống lạnh, có đá luôn hiện hữu. Từ "bia là phải có đá", ly cà phê sáng khuấy đá leng keng đến ly trà đá bữa cơm trưa, tất cả đã trở thành thói quen rất tự nhiên của người Việt, nhất là các thế hệ 8x, 9x đến Gen Z và Alpha.

Điều thú vị là sự nghịch lý trong thói quen này: chúng ta ngày càng khắt khe với thực phẩm sạch hay nước uống đắt tiền nhưng lại "dễ dãi" với đá viên hàng quán – một "lỗ hổng" sức khỏe thường bị bỏ qua vì thói quen "không đá không ngon".

Giải mã mối nguy sức khỏe tiềm ẩn

Thực tế, có nhiều loại đá viên sử dụng bên ngoài, dù được quảng cáo là tinh khiết nhưng vẫn chưa chắc là sạch nhất. Các hàng quán thường chuộng cơ sở làm đá địa phương, với quy trình lọc nước, vệ sinh và vận chuyển còn hạn chế, dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe như viêm họng hay rối loạn tiêu hóa.

Ngay cả khi làm đá tại nhà, rủi ro vẫn hiện hữu do nguy cơ nhiễm khuẩn chéo từ vi khuẩn như E.coli và Salmonella khi làm đá chung khoang với thực phẩm sống, hoặc sử dụng nước đun sôi để nguội hay nước lọc thô không loại bỏ hoàn toàn clo dư, kim loại nặng và hóa chất, khiến đá có mùi lạ hoặc hơi tanh.

Tầm quan trọng của một "nhà máy nước và đá viên tinh khiết" tại nhà

Để khỏa lấp "lỗ hổng" sức khỏe này, thương hiệu máy lọc nước và không khí hàng đầu Hàn Quốc tại Việt Nam - Coway Vina, đã giới thiệu dòng máy Coway AIS tích hợp tính năng lọc nước và làm đá đầu tiên của hãng tại thị trường Việt theo công nghệ hiện đại, mang một "nhà máy tinh khiết thu nhỏ" làm điểm nhấn đẳng cấp ngay tại gian bếp.

Coway AIS - Máy lọc nước làm đá khử trùng UV kép đầu tiên của hãng tại Việt Nam

Đối với thói quen về thức uống của gia đình, Coway AIS giải quyết trọn vẹn 4 nhu cầu sử dụng nước hằng ngày: Nước nóng, Lạnh, Thường và Đá viên. Tính năng cá nhân hóa My Cup cho phép người dùng chọn chính xác dung tích nước từ 120-800ml để pha sữa, trà, cà phê chuẩn vị chỉ bằng một nút chạm rất tiện lợi, sẵn sàng phục vụ 24/7.

Điểm làm nên sự khác biệt của Coway AIS nằm ở quy trình làm sạch nước tối ưu và sử dụng chính nguồn nước này để làm đá. Nguồn nước đầu vào trải qua 6 bước lọc, khử trùng khắt khe, bao gồm lõi Plus Neo-Sense loại bỏ tạp chất thô và Clo, màng lọc RO Membrane loại bỏ các chất gây ô nhiễm, vi sinh vật có hại trong nước, cùng lõi Plus Inno-Sense giúp loại bỏ mùi lạ và tăng cường mùi vị nước. Chưa hết, công nghệ Dual UV Care (UV Kép) tự động chiếu tia UV để khử trùng khoang chứa đá (3 lần/ngày) và vòi nước (4 lần/ngày).

Với nguồn nước đã được lọc sạch từ máy, Coway AIS sử dụng công nghệ tạo sóng Crystal để tạo ra những viên đá tinh khiết, trong suốt như pha lê, không bọt khí với hình dáng đẹp mắt, mang tính thẩm mỹ cao, giúp ly nước mời khách hay thức uống giải nhiệt của gia đình thêm phần ngon miệng.

Sự trong suốt hoàn mỹ của viên đá tôn trọn vẻ đẹp và vị ngon của ly nước

Ông Park Won Oh - Tổng giám đốc Coway Vina cũng chia sẻ rằng "Coway bước vào thị trường Việt Nam với cam kết không chỉ mang đến các thiết bị chăm sóc sức khỏe chất lượng, mà còn nâng tầm phong cách sống thông qua công nghệ lọc tinh khiết chuẩn Hàn và dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng Heart Service. Đây chính là nền tảng tạo nên sự khác biệt và cũng là lời hứa mà Coway Vina kiên định luôn theo đuổi."

Ông Park Won Oh - Tổng giám đốc Coway Vina chia sẻ với người tiêu dùng về Coway AIS

Với tinh thần đó, Coway Vina cam kết đồng hành cùng khách hàng qua dịch vụ bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ Heart Service. Đội ngũ Cody sử dụng công nghệ Hi-Care 2.0 không dùng hóa chất, giúp Coway AIS duy trì tuổi thọ và chất lượng nước ổn định.

Coway khẳng định định nghĩa "Chuẩn Tận Tâm" của riêng mình thông qua dịch vụ chăm sóc khách hàng độc quyền Heart Service

Đừng để chất lượng đá viên ảnh hưởng đến trải nghiệm đồ uống hằng ngày. Nâng cấp chuẩn sống với Coway AIS để mỗi ly nước, mỗi viên đá luôn tinh khiết.

Sản phẩm Coway AIS hiện đã có mặt tại các hệ thống phân phối trên toàn quốc với mức giá bán lẻ đề xuất là 38.000.000 đồng (chưa kèm khuyến mãi) hoặc khách hàng có thể chọn dịch vụ thuê máy chính hãng chỉ 930.000 đồng/tháng đi kèm dịch vụ bảo dưỡng định kỳ 02 lần mỗi tháng miễn phí. Chi tiết xem thêm tại website chính thức của Coway Vina: https://cowayvina.com.vn/

Coway Co., Ltd. là tập đoàn thiết bị gia dụng môi trường hàng đầu Hàn Quốc, thành lập năm 1989, tiên phong mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống toàn diện thông qua sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ tận tâm và mạng lưới hoạt động toàn cầu.