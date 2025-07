Nghi xuất hiện đàn sói hoang giết 50 con trâu, bò ở Điện Biên: Nhân chứng sợ hãi kể lại khoảnh khắc tại hiện trường

Ngày 30/7, các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên vẫn đang triển khai các biện pháp ngăn chặn đàn sói hoang tấn công gia súc của người dân xã Núa Ngam. Theo thống kê từ Đồn Biên phòng Mường Nhà, đàn sói đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại 4 bản thuộc xã Núa Ngam, bao gồm bản Na Côm, bản Sơn Tống, bản Hin Phon và bản Huổi Chanh. Tổng cộng, đã hơn 50 con gia súc của 31 hộ dân bị đàn sói săn bắt.

Hiện trường kinh hoàng

Trao đổi với PV VietNamnet, ông Vừ A Và, Trưởng bản Sơn Tống cho biết, cách đây hơn hai tháng, nhiều gia súc trong bản bị mất tích bất thường. Ban đầu, người dân chỉ nghĩ do trộm cắp hoặc trâu, bò đi lạc sang vùng khác. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm, người dân phát hiện phần đầu và chân của gia súc nên nghi ngờ có thú dữ tấn công.

Người dân phát hiện nhiều con bò chết bị mất nội tạng

Sự việc dần sáng tỏ khi cháu của ông Và trong lúc chăn thả bò trên nương đã tận mắt thấy một đàn chó hoang 3–4 con rượt đuổi gia súc. Từ đây, mọi người mới bắt đầu đặt nghi vấn về đàn chó sói xuất hiện.

“Lúc đầu, chúng tôi tưởng là chó nhà, về sau phát hiện nhiều con bò chết mất nội tạng mà thân xác vẫn còn nguyên. Theo kinh nghiệm của người già trong bản, đặc điểm đó chính là của chó sói – loài chuyên ăn nội tạng trước.

Theo các cụ cao niên trong bản, lần gần nhất loài này được ghi nhận tại vùng này là cách đây khoảng 10–20 năm, nhưng số lượng rất ít. Sự trở lại của chúng với số lượng đông, có thể từ 5-7 con khiến dân bản lo lắng”, ông Và thông tin.

Đáng lo ngại hơn, ông Và cho biết, đàn chó sói thường đi săn theo bầy, hoạt động vào chiều tối hoặc sáng sớm, nên rất ít người phát hiện.

Tăng cường kiểm tra, người dân tránh hoang mang

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng 30/7, ông Hà Lương Hồng, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Điện Biên cho hay, Chi cục và Sở Nông nghiệp và môi trường nhận được báo cáo của xã Núa Ngam - nơi xảy ra vụ việc vào ngày 27/7. Báo cáo cho hay, trên địa bàn xã Núa Ngam xuất hiện đàn sói hoang giết chết tổng cộng 50 con trâu, bò, gây thiệt hại cho 31 hộ dân tại các bản Na Côm, Hin Phon, Huổi Chanh và Sơn Tống.

Xã Núa Ngam có nhiều diện tích rừng - nơi ẩn náu của đàn sói hoang

Sau khi xem xét, Chi cục Kiểm lâm tham mưu để Sở Nông nghiệp và Môi trường Điện Biên ban hành văn bản chỉ đạo. Theo văn bản này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Điện Biên đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã Núa Ngam phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, xác minh làm rõ thông tin, kịp thời xử lý, tránh gây hoang mang dư luận hoặc để các đối tượng lợi dụng làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Điện Biên cũng đề nghị UBND xã Núa Ngam chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an xã, Hạt Kiểm lâm, Quân sự, Trưởng các bản kiểm tra hiện trường nêu rõ các dấu vết, hình ảnh, thông tin để có cơ sở khẳng định được thiệt hại trên có phải là do sói hoang gây ra hay không, làm rõ nguyên nhân, từ đó có cơ sở đưa ra giải pháp phù hợp.

Sở khuyến cáo người dân củng cố chuồng trại, chăn thả có kiểm soát, bố trí người trông coi để hạn chế rủi ro. Chính quyền địa phương cũng được nhấn mạnh không được lợi dụng tình hình để săn bắt, bẫy động vật rừng trái phép. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đến thời điểm sáng 30/7, ông Hà Lương Hồng, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Điện Biên, cho biết, lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với các lực lượng và xã Núa Ngam xác minh thực tế và chưa có kết quả cuối cùng.

Cụ thể, đến nay, dù báo cáo nêu có 50 gia súc bị tấn công nhưng chỉ mới có hai hộ dân cung cấp hình ảnh gia súc (con nghé, bê) bị giết. Ngoài ra, có ba người dân nói nhìn thấy con vật giống chó ở khoảng cách khá xa (khoảng 70m), mô tả chưa cụ thể, chưa có cơ sở khẳng định chắc chắn đó là chó sói. Lực lượng kiểm lâm cùng các lực lượng khác đi kiểm tra các vị trí người dân chỉ dẫn nhưng chưa tìm được dấu vết.

Nghi vấn động vật hoang dã tấn công gia súc là Chó rừng (Canis aureus) hoặc Sói đỏ (Cuon alpinus)

"Anh em hạt và đội kiểm lâm địa phương đang lùng sục trong rừng, đã đến đúng các vị trí người dân thông tin nhưng chưa phát hiện dấu vết như xác, hay xương động vật. Chúng tôi cũng đã trao đổi cả với các già làng trưởng bản. Nói chung là có nhiều vấn đề cần làm rõ. Vì thế, đến nay chưa thể kết luận được. Nhận định ban đầu là tình trạng cũng chưa đến mức như thế", ông Hồng nói.

Ông Hồng cam kết, lực lượng kiểm lâm sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng sẽ làm rõ có hiện tượng sói ăn thịt gia súc thật hay không; nếu có thật thì có đến mức độ nào.

Liên quan đến vụ việc, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm Điện Biên phối hợp UBND xã Núa Ngam và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh thông tin về việc động vật hoang dã nghi là Chó rừng (Canis aureus) hoặc Sói đỏ (Cuon alpinus) tấn công gia súc chăn thả của người dân. Đây là loài thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ theo Thông tư 27 năm 2025. Trong trường hợp động vật đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp xua đuổi, bắt giữ theo quy định, tuyệt đối không để người dân tự ý đặt bẫy, săn bắt trái phép. Nếu động vật tấn công trực tiếp mà không thể xua đuổi hoặc bắt giữ thì chính quyền cấp xã có thể chỉ đạo phòng vệ khẩn cấp và báo cáo kịp thời cơ quan chuyên ngành. Đồng thời, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh, bảo vệ tài sản và tránh xâm phạm vùng sinh sống tự nhiên của các loài động vật hoang dã.

