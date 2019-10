Nghi vấn xe công an truy đuổi khiến 2 học sinh bị tai nạn: Lời kể từ hiện trường

Một vụ tai nạn xảy ra khoảng 11 giờ trưa 18/10, tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Xe máy do em Trần Quốc D. (lớp 10, Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát) điều khiển chở bạn là Đào Quốc Đ. (lớp 11), chạy hướng từ thị xã Buôn Hồ tới trung tâm TP Buôn Ma Thuột đã tông vào taxi.

Chiếc taxi do anh Dương Trần Nhân (23 tuổi, trú Krông Bông, Đắk Lắk) điều khiển. Anh Nhân kể với Tuổi trẻ, xe máy của 2 học sinh này chạy tốc độ cao vì "bị một người mặc sắc phục công an và chạy xe đặc chủng truy đuổi".



"Người mặc sắc phục công an chạy xe chuyên dụng và ép xe máy của 2 học sinh vào lề, lúc đó 2 học sinh trên bị vấp phải hố ga nên lao thẳng vào taxi. Vụ tai nạn khiến một em bị gãy chân và gãy tay được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, em còn lại bị thương nhẹ", tài xế Dương Trần Nhân kể trên Tuổi trẻ online.

Ghi nhận của VTC News cho biết, những người chứng kiến khác cũng kể, thời điểm 2 học sinh gặp tai nạn thì có một người mặc sắc phục công an đi phía sau.

Ông Trần Văn Thi (bố của em D.) cho biết trên báo Người lao động, khi ông ra hiện trường thì người dân khu vực rất bức xúc kể "xe máy của 2 học sinh bị xe chuyên dụng của CSGT truy đuổi dẫn đến tai nạn".

Theo lời ông Thi, sáng cùng ngày, một tổ công tác CSGT bắn tốc độ phía trước điểm tại nạn. Người cha này nhận định có thể xe máy của con trai ông bị bắn tốc độ và thấy công an nên sợ quá bỏ chạy. Sau tai nạn, con ông được đưa tới viện trong tình trạng gãy tay và gãy chân.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột thông tin với Tuổi trẻ, công an đã nhận được phản ảnh về việc hai học sinh gặp nạn vì bị công an truy đuổi và đang cho xác minh.



Còn trả lời báo Người lao động, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho hay, theo báo cáo của lực lượng CSGT thì lúc đó CSGT đang đi tuần tra, kiểm tra hoạt động của xe tải và lúc này có mấy em học sinh không đội mũ bảo hiểm, khi thấy CSGT thì bỏ chạy rồi xảy ra tai nạn chứ không phải truy đuổi.

