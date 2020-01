Nghi vấn mẹ sát hại con gái 8 tuổi rồi treo cổ tự tử ở Nghệ An

Ngày 7/1, Công an huyện Hưng Nguyên vẫn đang phối hợp Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể 2 mẹ con chị Phan Thị H. (47 tuổi, quê xã Nam Giang; trú xã Hưng Đạo) và cháu N.K.H. (10 tuổi) tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên).



Theo lãnh đạo xã Hưng Đạo, đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể 2 người cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định bé K.H. có nhiều vết bầm tím ở cổ, khí quản, cuống họng. Riêng người mẹ chết trong tư thế treo cổ ở cây rơm của gia đình.

"Cơ quan chức năng nhận định có thể do mâu thuẫn gia đình nên mới xảy ra sự việc trên", lãnh đạo xã Hưng Đạo nói và cho biết cơ quan chức năng nhận định có thể người mẹ đã sát hại con gái rồi tự treo cổ tự tử.

Người dân tập trung phía ngoài theo dõi vụ việc.

Được biết, chị H. từng có một đời chồng. Bé K.H. tử vong trong vụ việc là con gái riêng của chị H.

Nhiều năm trước, chị H. về làm dâu ở xã Hưng Đạo. Người dân nhiều lần phát hiện gia đình chị H. có mâu thuẫn, xô xát nhau. Tuy nhiên, sự việc chưa đến mức nghiêm trọng nên người dân không báo lên cơ quan chức năng.

Khoảng 5h ngày 7/1, người dân đi ngang qua bất ngờ phát hiện bé K.H. nằm bất tỉnh ở cửa ngõ vào nhà. Vội đến kiểm tra, người dân tá hỏa khi bé K.H. đã chết từ trước. Khi chạy vào nhà, người dân phát hiện chị H. đã chết trong tư thế treo cổ ở cây rơm của gia đình.