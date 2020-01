Con gái 8 tuổi chết ở sân, mẹ chết trong tư thế treo cổ

Ngày 7/1, lãnh đạo Công an xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của hai mẹ con một gia đình trên địa bàn xã này.



Thông tin ban đầu cho biết, trước đó khoảng 5h cùng ngày, người dân bất ngờ đi ngang qua nhà bà Phan Thị H. (47 tuổi, trú xã Hưng Đạo) thì bất ngờ phát hiện cháu Nguyễn Khánh H. (10 tuổi) nằm bất động ở sân.

Đến kiểm tra, người dân tá hỏa khi bé gái này đã chết. Khi vào trong nhà kiểm tra, người dân phát hiện bà H. đã chết trong tư thế treo cổ ở cây rơm.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.