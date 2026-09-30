Nghi vấn Krafton và PUBG định "quay xe" với thị trường Việt Nam nhưng "không phải muốn là được"

Xuất hiện thông tin Krafton và PUBG vẫn nuôi kế hoạch tại Việt Nam nhưng cộng đồng đánh giá "rất khó".

Nghi vấn Krafton - PUBG định "nối lại tình xưa" với cộng đồng Esports Việt

Như đã biết, sau khi vụ việc Himass - TanVuu với nữ streamer Soopi bùng nổ, Krafton đã có những động thái vô cùng quyết liệt. Không chỉ là Global Ban 2 tuyển thủ người Việt, NPH này còn tiến hành gỡ bỏ một loạt kênh truyền thông về PUBG ở Việt Nam. Tiếp nối sau đó, Krafton lại có những động thái khiến cộng đồng Esports Việt bức xúc. Thế nhưng mới đây, lại xuất hiện thông tin Krafton và PUBG vẫn chưa từ bỏ "tham vọng" với Esports Việt.

Xuất hiện thông tin Krafton và PUBG vẫn chưa từ bỏ thị trường Việt Nam.

Theo đó, trên nhiều diễn đàn, một thông tin về việc Krafton chưa từ bỏ thị trường Việt bất ngờ được đăng tải và trở nên viral. Thế nhưng, điều này ngay lập tức khiến cộng đồng nghi ngờ, vì ngay trong các bài đăng, một sự thật đã hiển hiện rõ ràng: các giải đấu vẫn hoãn vô thời hạn, trang fanpage PUBG Esports cho thị trường Việt Nam vẫn đóng, và ngay trên các trang Krafton cũng không ghi nhận phát biểu hay động thái nào cho tuyên bố này.

Nhưng sự trở lại này có lẽ hơi "viển vông".

Nhưng kể cả có thật thì "ai sẽ cho phép Krafton và PUBG?"

Đầu tiên, là về phía Việt Nam. Ngay tại thời điểm Krafton quyết định bảo vệ Soopi mà Global Ban 2 tuyển thủ, cộng thêm xóa bỏ fanpage hỗ trợ game thủ Việt và cả ngôn ngữ Tiếng Việt trên nền tảng game, họ xem như đã chấm dứt những niềm tin cuối cùng của game thủ trên mảnh đất hình chữ S. Chưa kể, điều quan trọng hơn, là vấn đề về việc game có bản quyền và được cấp phép ở thị trường Việt Nam.

Thông tin Chính phủ từng đăng một bài "nhắc" về vấn đề game được cấp phép vào thời điểm drama PUBG mới bùng nổ.

Vào thời điểm drama PUBG lên đến cao trào, chính trên trang Thông tin Chính phủ cũng có một bài đăng với nội dung: "Doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử phải có đầy đủ giấy phép theo quy định, bảo đảm quyền lợi người chơi, an toàn và an ninh mạng". Điều này không khác gì nhấn mạnh vào vấn đề PUBG chưa được cấp phép tại Việt Nam. Và đây có thể là điều quan trọng nhất nhì nếu Krafton muốn quay trở lại với Esports Việt.

Fanpage hỗ trợ cộng đồng PUBG Việt Nam vẫn chưa được mở lại.

Tiếp theo, là sự đón nhận của người chơi Việt Nam. Có thể sẽ có những game thủ sẵn sàng chơi game, chấp nhận PUBG bất chấp mọi chuyện. Nhưng cũng sẽ có những game thủ sẽ bỏ hẳn sau các drama gần đây. Việc "thách thức" cộng đồng chưa bao giờ là quyết định đúng đắn, nhưng Krafton và PUBG đã phạm vào điều "tối kỵ".

Khán giả cũng không chấp nhận.

Còn về phần mình, cho đến giờ, Krafton cũng chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy họ sẽ trở lại: chưa mở lại fanpage hỗ trợ PUBG Việt Nam, ngôn ngữ Tiếng Việt chưa xuất hiện trên nền tảng PUBG, cũng chưa có thông báo hay chia sẻ chính thức nào về vụ việc. Do đó, tin đồn thì có lẽ chỉ nên dừng ở mức tin đồn, nhất là khi cả đôi bên, đặc biệt là Việt Nam, không còn quá chào đón Krafton và PUBG PC nữa.