Điều gia đình mong mỏi nhất lúc này là sớm có tin tức về người đàn ông.

Sáng 27/11, người đàn ông chở hai con nhỏ bằng xe máy lên cầu Cửa Hội, cây cầu bắc qua sông Lam, nối Nghệ An với Hà Tĩnh. Khoảng 11h30, người dân phát hiện hai cháu nhỏ cùng chiếc xe máy, cặp sách để lại trên cầu nhưng không thấy có người lớn bên cạnh nên đến hỏi han, động viên. Qua lời kể của bé trai, người bố chở hai anh em lên cầu rồi nhảy xuống sông. Người dân sau đó trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

VOV.vn thông tin, người con trai lớn được cho là đã cố níu áo bố để ngăn lại nhưng không thành. Qua xác minh, người đàn ông được xác định là anh T.V.Đ. (34 tuổi), quê phường Nghi Tân cũ (nay thuộc phường Cửa Lò), hiện trú xã Trung Lộc (Nghệ An).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm. Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực sông Lam dưới chân cầu Cửa Hội.

Đến hôm nay (28/11), hiện vẫn chưa có tin tức gì về người đàn ông này.

Xót xa hình ảnh 2 đứa trẻ đứng bên cạnh chiếc xe máy để lại trên cầu. (Nguồn ảnh: VietNamNet)

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, anh T.V.K. - anh trai anh Đ. kể, khoảng 11h sáng 27/11, khi cả gia đình đang dự đám cưới một người cháu, anh nhận được thông tin về sự việc trên mạng xã hội. Cả nhà lập tức gác lại mọi việc, vội vã đến cầu Cửa Hội.

Từ đó đến nay, người thân thay nhau túc trực tại hiện trường, dõi theo từng chuyến ca nô và các lượt tìm kiếm. Điều gia đình mong mỏi nhất lúc này là sớm có tin tức về anh Đ. Theo anh K., Đ. là con út trong gia đình, tính tình vui vẻ, hòa đồng và tốt bụng với mọi người. Khoảng nửa tháng trước, vợ chồng anh Đ. xảy ra mâu thuẫn, người vợ rời đi.

Tuy nhiên, gia đình cho biết chưa thể xác định những bất hòa này có liên quan đến sự việc hay không. Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều người dân và các nhóm thiện nguyện cũng mang ca nô đến khu vực cầu Cửa Hội, phối hợp tổ chức tìm kiếm dọc sông Lam. Các đội tự nguyện huy động phương tiện, nhân lực, hỗ trợ tìm kiếm hoàn toàn miễn phí cho gia đình nạn nhân.

Liên quan đến nhân thân của anh Đ. thông tin thêm trên Tiền Phong, ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lộc cho hay, anh Đ. có quê gốc ở phường Nghi Tân (cũ), nay thuộc phường Cửa Lò. Khoảng 2 năm trước, anh Đ. chuyển về xã Trung Lộc sinh sống, làm nghề tự do. Vợ chồng anh hiện ở nhà thuê. Chính quyền địa phương đã nắm bắt thông tin, theo dõi vụ việc và phối hợp với các lực lượng chức năng để tìm kiếm anh Đ.



