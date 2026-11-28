Không chỉ biết thực hiện những động tác đặc biệt, con trâu còn được cho là chỉ nghe lời duy nhất người đã chăm sóc, huấn luyện mình.

Những ngày qua, những hình ảnh, clip và câu chuyện về một con trâu ở Quảng Trị ngoan ngoãn quỳ xuống, cúi đầu và di chuyển bằng hai chân trước theo hiệu lệnh của chủ thu hút sự chú ý dư luận.

Cụ thể khi nghe tiếng gọi và hiệu lệnh từ người chủ, con trâu lập tức thực hiện động tác gập hai chân trước, hạ thấp phần thân rồi chống hai đầu gối xuống đất, di chuyển về phía trước thay vì đi bằng bốn chân như thông thường.

Khả năng đặc biệt của con vật khiến nhiều người xem bất ngờ, tò mò. Không ít ý kiến bày tỏ sự thích thú trước sự thông minh của con trâu cũng như sự kiên trì của người chủ trong quá trình huấn luyện.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, con trâu đặc biệt này thuộc sở hữu của ông Trần Văn Át (65 tuổi), trú tại thôn Cam Sơn, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Con trâu là giống đực, hiện đã hơn 5 tuổi. Ông Át mua lại con vật từ một người dân địa phương cách đây khoảng 2 năm với giá 14,5 triệu đồng, ban đầu chủ yếu để phục vụ công việc cày cấy của gia đình.

Kiên trì huấn luyện, trâu dần biết làm theo hiệu lệnh

Chia sẻ với Báo Dân Việt, ông Át cho biết từ khi đưa con trâu về nuôi, ông dành nhiều thời gian chăm sóc, gần gũi để con vật quen với giọng nói và cách điều khiển của mình.

Trong quá trình lao động trên đồng ruộng, ông thường xuyên sử dụng những hiệu lệnh quen thuộc để hướng dẫn trâu thực hiện các động tác cơ bản như tiến lên, dừng lại, rẽ trái, rẽ phải.

Nhận thấy con vật khá thông minh, tiếp thu nhanh, ông Át tiếp tục tập luyện những động tác khó hơn, trong đó có việc quỳ xuống, chống hai đầu gối trước rồi di chuyển về phía trước.

Dần dần sau khi thành thạo các hiệu lệnh đơn giản, con trâu được chủ hướng dẫn thực hiện những động tác phức tạp hơn. Khi được yêu cầu, con vật có thể quỳ xuống, bò về phía trước, đứng lên hoặc đứng yên mà không tiếp tục quỳ.

Để con trâu thực hiện được những động tác này, ông Át đã phải kiên nhẫn tập luyện trong thời gian dài. Đến nay, chỉ cần nghe tiếng chủ gọi, con vật có thể chạy đến và làm theo những hiệu lệnh quen thuộc.

Con trâu có khả năng làm theo hiệu lệnh của chủ khiến dư luận thích thú, tò mò. (Nguồn ảnh: Thanh Niên)

Chú trâu đặc biệt chỉ nghe lời chủ nhân

Ngoài những kỹ năng làm theo hiệu lệnh của chủ, con trâu đặc biệt này dường như chỉ nghe theo hiệu lệnh của ông Át. Khi người khác gọi hoặc yêu cầu thực hiện những động tác đã được tập luyện, con vật thường không làm theo.

Thông tin với Thanh Niên, ông Át cho rằng có thể do quá trình chăm sóc và huấn luyện lâu ngày khiến con trâu quen với giọng nói, cách điều khiển của mình. Giữa người chủ và con vật cũng hình thành sự gần gũi, gắn bó.

Không chỉ gây tò mò bởi khả năng thực hiện những động tác khác thường, con trâu còn được ông Át xem như một người bạn thân thiết sau khoảng thời gian đồng hành trong công việc đồng áng. Ông Át hiện tiếp tục tập luyện để con trâu có thể thực hiện thêm một số động tác mới như nằm xuống, cúi đầu chào.

Trước sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ mong muốn ông Át tiếp tục chăm sóc con trâu, không bán hoặc làm thịt con vật.

Chia sẻ về điều này, ông Át cho biết không có ý định bán trâu. Sau thời gian gắn bó, con vật không còn đơn thuần là vật nuôi phục vụ sản xuất mà đã trở thành người bạn thân thiết, mang lại niềm vui trong lao động và cuộc sống hằng ngày.