Nghĩ tới đám cưới sắp tới mà tôi chông chênh muốn gục ngã trong khi chồng thì háo hức thực hiện kế hoạch

Tôi với anh quen nhau hơn hai năm, tình cảm đủ chín để nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Ban đầu tôi cứ tưởng chuyện cưới xin chỉ xoay quanh vài mâm cỗ, bạn bè với họ hàng cho vui vẻ thân mật, vậy mà khi anh bắt đầu lập kế hoạch, tôi mới hiểu rằng anh đang muốn biến đám cưới thành một buổi trình diễn rực rỡ đúng nghĩa.

Tối hôm đó, anh trải cả xấp giấy ra bàn, nào là thuê resort ven hồ, dựng sân khấu ngoài trời, mời ban nhạc sống, bàn ghế phủ voan, hoa tươi từ sáng đến tối, rồi còn chi phí chụp pre-wedding ở tận Đà Lạt. Mắt anh sáng lên như trẻ con được quà, nói về từng hạng mục với giọng hãnh diện: “Cưới một lần trong đời mà em. Anh muốn ai nhìn vào cũng phải nể”.

Tôi im lặng nghe, lòng cứ dần dần lạnh lại. Đến khi anh đưa tổng chi phí, nói gọn lỏn: “Tổng chi phí khoảng 300 triệu, mình có 200 triệu rồi, thiếu khoảng 100. Anh tính vay bạn anh trước, sau cưới mình trả dần”, tôi cảm giác như có ai đó đánh mạnh vào sau gáy.

300 triệu, con số ấy cứ xoay vòng trong đầu tôi suốt cả đêm. Tôi hỏi anh: “Mình có nhất thiết phải tốn nhiều như vậy chỉ để làm đám cưới không? Chúng mình còn bao thứ phải lo sau này”. Anh lại bảo: “Em không hiểu đâu. Đàn ông cưới vợ mà không làm cho tử tế thì bị cười chết. Em không muốn mát mặt với họ hàng anh em bạn bè nhà em à? Anh làm vậy cũng là nghĩ cho em đấy”.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà bối rối. Tôi chưa từng muốn một đám cưới hoành tráng đến mức phải gánh khoản nợ lớn như thế. Tôi chỉ muốn một buổi lễ vừa phải, có mặt gia đình đôi bên, vài người bạn thân, còn tương lai thì để dành tiền mua cái tủ lạnh, cái giường, hay trả góp căn phòng nhỏ mà hai đứa sẽ gọi là nhà.

Nhưng anh không chịu. Lúc tôi phân tích, anh quay sang nói như trách: “Em lo xa quá. Ai cũng vay cưới cả. Có nợ thì mình trả từ từ, 2 người cùng trả nợ thì nhanh thôi mà”. Tôi nhìn gương mặt anh háo hức, cứ như chỉ cần đám cưới lộng lẫy thì mọi người mới công nhận giá trị của anh. Anh không nghe tôi, cũng không nhìn thấy nỗi lo của tôi, anh chỉ nhìn thấy ánh mắt thiên hạ.

Từ lúc yêu nhau, tôi vẫn tin anh là người biết cân nhắc, biết nghĩ xa. Vậy mà giờ đây, khi chuẩn bị bước vào hôn nhân, tôi lại thấy một phiên bản khác: sẵn sàng gánh món nợ khổng lồ chỉ để “mát mặt”.

Tôi bắt đầu tự hỏi cuộc sống sau cưới sẽ thế nào. Nếu chuyện quan trọng như tài chính mà anh vẫn cố làm theo ý mình, liệu những chuyện khác anh có còn hỏi ý tôi? Rồi những tháng ngày sau đám cưới, hai đứa còng lưng trả nợ, liệu anh có nhìn tôi mà than thở, hay trách rằng tôi không giúp được gì? Tôi thật sự nên làm thế nào cho đúng đây?