Nghi thức ‘ném đồ ăn’ kỳ lạ mang ý nghĩa phát tài ở châu Á

Tung hứng thịnh vượng

Với những ai lần đầu chứng kiến tục “tung hứng thịnh vượng” - một tập tục ẩm thực quen thuộc vào dịp Tết Nguyên đán tại Singapore và Malaysia, dễ khiến họ liên tưởng đến màn “đại chiến đồ ăn” kỳ lạ bậc nhất thế giới. Quả thực, hình ảnh này khá khác thường khi khăn bàn được trải sẵn, thực khách quây tròn xung quanh, đứng sát nhau, trên tay cầm chặt đôi đũa.

Mỗi khi một nguyên liệu được đặt vào đĩa, những câu chúc may mắn lại vang lên - mở đầu với rau củ, tiếp đến là những lát cá sống rồi đến nước sốt và sau cùng là phần trang trí như hạt rang hay bánh hoành thánh chiên giòn.

Hình ảnh quen thuộc vào dịp đầu năm tại Singapore và Malaysia. (Ảnh: Getty)

Sau đó, tất cả cùng lao vào đĩa salat và hất nguyên liệu lên không trung khiến chúng ngày một cao hơn, tiếng hò reo cũng vì thế mà rộn ràng hơn. Và trong lòng mỗi người đều có niềm tin hành động này sẽ giúp họ đón thêm vận may cho năm mới.

“Một vài lời chúc thường được hô vang là Huat ah! (tức thịnh vượng), Xin nian kuai le! (chúc mừng năm mới) và Da ji da li! (đại cát, đại lợi). Người ta tin rằng tung càng cao thì phúc lành càng nhiều. Nhưng trên hết, đây là hoạt động để tận hưởng không khí lễ hội, chứ không phải một cuộc so tài”, người dân sống tại Singapore cho hay.

Tục lệ ném đậu

Lễ "mame-maki" thường tổ chức trong các ngôi chùa Phật giáo, đền thờ Thần đạo hay tại nhà riêng nhằm đánh dấu ngày cuối cùng của mùa đông theo âm lịch. Tại Nhật Bản, hạt đậu nành được coi là biểu tượng của sức sống và sự thuần khiết.

Người dân đang cố gắng bắt những hạt đậu may mắn. (Ảnh: AP)

Đô vật sumo, diễn viên và người nổi tiếng sẽ mặc kimono, đứng trên bục và ném các gói đậu nành khô xuống đám đông phía dưới và nếu bạn thu thập được càng nhiều túi đậu thì càng tốt.

Cùng với đó, người Nhật Bản tổ chức lễ ném đậu tại nhà và người lớn tuổi sẽ đeo mặt nạ quỷ đỏ rồi ném đậu vào người khác. Các thành viên gia đình sẽ ăn số hạt đậu bằng tuổi âm của bản thân để cầu may mắn và sức khỏe.

Tục ném quýt xuống sông

Tục ném quýt xuống sông không chỉ là trò chơi thú vị ngày Tết mà còn là cơ hội để những thanh niên độc thân Malaysia cầu mong tìm thấy bạn đời. Vào ngày Chap Goh Meh (ngày 15 tháng Giêng), các thiếu nữ chưa kết hôn sẽ ném những quả quýt có ghi tên và địa chỉ liên lạc của mình xuống sông, hồ.

Tục ném quýt xuống sông tại Malaysia. (Ảnh: The Star)

Hành động này được xem như "lời ngỏ ý” và mang theo hy vọng những quả quýt sẽ được các chàng trai cũng đang tìm kiếm bạn đời vớt lên. Sau đó, nam thanh niên vớt được quả quýt sẽ chủ động liên lạc với cô gái may mắn.

Hiện nay, nghi thức ném quýt không chỉ là được xem cách tìm kiếm nhân duyên vợ chồng mà còn mang đến niềm vui và kết nối cộng đồng. Sự kiện này thường kèm theo những hoạt động vui chơi, giải trí và là dịp để mọi người tụ tập, chia sẻ niềm vui đầu xuân.