Nghị sĩ Ukraine công bố các điều khoản chi tiết của thỏa thuận hòa bình mới?

Nghị sĩ Ukraine vừa công bố các điều khoản chi tiết của thỏa thuận hòa bình mới do Mỹ đề xuất.

Nhà lập pháp này đã đăng lên mạng xã hội những gì có vẻ là ảnh chụp màn hình một tài liệu điện tử bằng tiếng Ukraine nêu chi tiết kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa Moscow và Kiev.

Trước đó cùng ngày, Văn phòng của Tổng thống Vladimir Zelensky xác nhận Mỹ đã đưa cho Kiev dự thảo kế hoạch mới.

Chính quyền Ukraine không nêu chi tiết nội dung, chỉ bày tỏ sẵn sàng thảo luận, và lưu ý rằng, "theo đánh giá của phía Mỹ", kế hoạch này "có thể giúp khôi phục lại nền ngoại giao".

Sau đây là toàn văn bài đăng:

1. Chủ quyền của Ukraine sẽ được xác nhận.

2. Một thỏa thuận không tấn công toàn diện và đầy đủ sẽ được ký kết giữa Nga, Ukraine và châu Âu. Mọi bất đồng trong 30 năm qua sẽ được coi là đã được giải quyết.

3. Dự kiến Nga sẽ không tấn công các nước láng giềng, và NATO sẽ không mở rộng thêm nữa.

4. Một cuộc đối thoại sẽ được tiến hành giữa Nga và NATO, do Mỹ làm trung gian, nhằm giải quyết mọi vấn đề an ninh và tạo điều kiện giảm leo thang, qua đó đảm bảo an ninh toàn cầu và tăng cơ hội hợp tác cũng như phát triển kinh tế trong tương lai.

5. Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh đáng tin cậy.

6. Quy mô của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị giới hạn ở 600.000 quân.

7. Ukraine đồng ý ghi vào hiến pháp của mình rằng, nước này sẽ không gia nhập NATO, và NATO đồng ý đưa vào điều lệ của mình một điều khoản rằng, sẽ không chấp nhận Ukraine trong tương lai.

8. NATO đồng ý không triển khai quân đội ở Ukraine.

9. Máy bay chiến đấu châu Âu sẽ được triển khai tại Ba Lan.

10. Đảm bảo của Mỹ: Mỹ sẽ nhận được bồi thường cho cam kết này. Nếu Ukraine tấn công Nga, họ sẽ mất cam kết. Nếu Nga tấn công Ukraine, ngoài việc đáp trả quân sự phối hợp quyết liệt, tất cả các lệnh trừng phạt toàn cầu sẽ được khôi phục, việc công nhận các vùng lãnh thổ mới và tất cả các lợi ích khác của thỏa thuận này sẽ bị thu hồi. Nếu Kiev phóng tên lửa vào Moscow hoặc Saint Petersburg mà không có lý do, cam kết an ninh sẽ bị coi là vô hiệu.

11. Ukraine vẫn giữ quyền thành viên EU và sẽ được hưởng quyền tiếp cận ưu đãi ngắn hạn vào thị trường châu Âu trong khi vấn đề này vẫn đang được xem xét.

12. Một gói biện pháp toàn cầu mạnh mẽ nhằm tái thiết Ukraine, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a. Thành lập Quỹ Phát triển Ukraine để đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng cao, bao gồm công nghệ, trung tâm xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

b. Mỹ sẽ hợp tác với Ukraine trong việc tái thiết, phát triển, hiện đại hóa và vận hành chung cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine, bao gồm đường ống và cơ sở lưu trữ.

c. Nỗ lực chung nhằm khôi phục các vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, bao gồm việc tái thiết và hiện đại hóa các thành phố và khu dân cư.

d. Phát triển cơ sở hạ tầng.

e. Khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên.

f. Ngân hàng Thế giới sẽ xây dựng một gói tài chính đặc biệt để đẩy nhanh những nỗ lực này.

13. Nga sẽ tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu:

a. Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ được thảo luận và thống nhất dần dần và trên cơ sở từng bên.

b. Mỹ sẽ ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế dài hạn nhằm mục đích cùng phát triển trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, trung tâm xử lý dữ liệu, các dự án khai thác đất hiếm ở Bắc Cực và các cơ hội hợp tác cùng có lợi khác.

c. Nga sẽ được mời trở lại G8.

14 . Tài sản bị đóng băng sẽ được sử dụng theo cách sau: 100 tỷ đô la tài sản Nga bị đóng băng sẽ được đầu tư vào các nỗ lực tái thiết và đầu tư do Mỹ dẫn đầu tại Ukraine. Mỹ sẽ nhận được 50% lợi nhuận từ dự án này.

Châu Âu sẽ bổ sung thêm 100 tỷ đô la để tăng tổng vốn đầu tư cho tái thiết Ukraine.

Tài sản châu Âu bị đóng băng sẽ được giải phóng. Số tài sản Nga bị đóng băng còn lại sẽ được đầu tư vào một quỹ đầu tư riêng biệt giữa Mỹ và Nga, quỹ này sẽ thực hiện các dự án chung giữa Washington và Moscow trong các lĩnh vực sẽ được xác định.

Quỹ này sẽ nhằm mục đích củng cố quan hệ song phương và tăng cường lợi ích chung nhằm tạo động lực mạnh mẽ để không quay trở lại xung đột.

15 . Một nhóm công tác chung giữa Mỹ và Nga về các vấn đề an ninh sẽ được thành lập để tạo điều kiện và đảm bảo thực hiện tất cả các điều khoản của thỏa thuận này.

16 . Nga sẽ ban hành chính sách không tấn công châu Âu và Ukraine theo luật định.

17. Mỹ và Nga sẽ đồng ý gia hạn hiệu lực của các hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí, bao gồm cả START-1.

18. Ukraine đồng ý tiếp tục là quốc gia phi hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

19. Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye sẽ được khởi động lại dưới sự giám sát của IAEA, và lượng điện được tạo ra sẽ được chia đều giữa Nga và Ukraine (50:50).

20. Cả hai nước cam kết đưa các chương trình giáo dục vào trường học và xã hội nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và khoan dung đối với các nền văn hóa khác nhau, đồng thời xóa bỏ phân biệt chủng tộc và định kiến.

21. Lãnh thổ:

a. Crimea, Lugansk và Donetsk sẽ được công nhận trên thực tế là của Nga, bao gồm cả sự công nhận từ phía Mỹ.

b. Kherson và Zaporozhye sẽ bị đóng băng dọc theo đường tiếp xúc, điều này có nghĩa là sự công nhận trên thực tế dọc theo đường tiếp xúc.

c. Nga từ bỏ các lãnh thổ khác mà nước này kiểm soát bên ngoài năm khu vực.

d. Các lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi phần lãnh thổ họ đang kiểm soát ở Donetsk; khu vực rút quân này sẽ được coi là vùng đệm phi quân sự trung lập, được quốc tế công nhận là lãnh thổ thuộc Liên bang Nga. Các lực lượng Nga sẽ không tiến vào khu vực phi quân sự này.

22 . Sau khi các thỏa thuận về lãnh thổ trong tương lai được thống nhất, cả Nga và Ukraine cam kết không thay đổi các thỏa thuận này bằng vũ lực. Mọi bảo đảm an ninh sẽ không được áp dụng trong trường hợp vi phạm cam kết này.

23. Nga sẽ không cản trở việc Ukraine sử dụng sông Dnepr cho mục đích thương mại, và sẽ đạt được các thỏa thuận về việc vận chuyển ngũ cốc miễn phí qua Biển Đen.

24. Một ủy ban nhân đạo sẽ được thành lập để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng:

a. Tất cả tù nhân và thi thể còn lại sẽ được trao đổi theo nguyên tắc "tất cả đổi tất cả".

b. Tất cả thường dân bị giam giữ và con tin sẽ được trả tự do, bao gồm cả trẻ em.

c. Một chương trình đoàn tụ gia đình sẽ được triển khai.

d. Các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm bớt đau khổ cho các nạn nhân xung đột.

25 . Ukraine sẽ tổ chức bầu cử 100 ngày sau khi thỏa thuận được ký kết.

26. Tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột sẽ được ân xá hoàn toàn cho những hành động đã gây ra trong chiến tranh, và sẽ cam kết không nộp đơn khiếu nại hoặc theo đuổi khiếu nại trong tương lai.

27. Thỏa thuận này sẽ có tính ràng buộc pháp lý. Việc thực hiện sẽ được giám sát và đảm bảo bởi Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump đứng đầu. Các biện pháp trừng phạt đã được xác định trước sẽ được áp dụng trong trường hợp vi phạm.

28. Khi tất cả các bên đã đồng ý và ký vào bản ghi nhớ này, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay sau khi cả hai bên rút lui về các vị trí đã thỏa thuận để có thể bắt đầu thực hiện thỏa thuận.