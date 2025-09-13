Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi Hào Điên, SN 1988, trú phường Ea Kao) - nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 cháu nhỏ bị thương nặng tại phường Thành Nhất.

Chỉ hơn 6 giờ sau khi gây án, Thuận bị phát hiện khi đang cải trang thành phụ nữ, đi trên chiếc xe máy cướp được từ người dân gần hiện trường để lẩn trốn về hướng rẫy vắng cách nơi gây án khoảng 5 km.

Thuận cướp xe SH của người đi đường rồi tẩu thoát.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h50 rạng sáng cùng ngày, Thuận mang dao đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, trên đường Nguyễn Đăng Khoa, phường Thành Nhất).

Tại đây, đối tượng ra tay sát hại chị Hoa, mẹ ruột chị là bà Trần Thị Dung (SN 1970), em trai Bùi Văn Nghĩa (SN 2002). Con trai riêng của chị Hoa là cháu Trần Tấn Phát (SN 2013) bị thương nặng, đang cấp cứu.

Thuận bị bắt khi đang mặc áo chống nắng để giả gái, qua mặt cơ quan chức năng.

Gây án xong, Thuận bỏ trốn, cướp xe máy của một người dân rồi mặc áo chống nắng, giả gái nhưng vẫn không qua mặt được cơ quan công an.

Thông tin tại hiện trường cho thấy trước khi ra tay, đối tượng đã sử dụng ma túy đá.

Hiện Thuận đã bị Công an bắt giữ, di lý về trụ sở để tiếp tục điều tra.



