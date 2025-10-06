Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai khai do “làm nhiệm vụ trong game giao”

Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an đang tạm giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tùng khai nghiện game và khai sát hại 3 người ở Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), nay là tỉnh Đồng Nai là do “làm nhiệm vụ trong game giao cho người chơi” (tức giao cho Tùng).

Sau khi sát hại các nạn nhân, Tùng lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai. Bằng nghiệp vụ, chiều 5/10, công an bắt giữ Tùng khi đang lẩn trốn ở phường Phước Bình. Qua khám xét, công an thu tang vật.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 3/10, người dân đến Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), nay là tỉnh Đồng Nai thì phát hiện vụ án mạng.

Bước đầu xác định thi thể 3 nạn nhân ở ngoài hiên nhà và trong phòng, trên người có nhiều vết thương nghi do bị sát hại. Một số vật dụng trong nhà bị xáo trộn. Danh tính các nạn nhân gồm: ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên). Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong do bị trúng đạn bắn vào đầu.

Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.