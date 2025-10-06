Danh tính kẻ thủ ác vừa bị bắt sau khi dùng súng sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai

Sáng 6/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trên báo VnExpress rằng, đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) bắt giữ Lê Sỹ Tùng, 33 tuổi, ngụ Phước Long, Bình Phước cũ - nghi phạm bắn chết 3 người trong gia đình ông Đỗ Duy T., chủ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau.

Được biết, chiều nay cơ quan điều tra sẽ tổ chức họp báo để thông tin chính thức kết quả điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước đó, sáng ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về vụ 3 người chết chưa rõ nguyên nhân tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (địa chỉ thôn 6, xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai).

Nghi phạm Tùng bịt mặt rất kĩ khi gây án. Ảnh cắt từ camera an ninh

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phát hiện 3 người tử vong, gồm: ông Đỗ Duy T. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông T.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông T.).

Qua kiểm tra ban đầu, ghi nhận các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.

Công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua đó, cảnh sát xác định các nạn nhân đều bị đạn bắn vào đầu vô cùng dã man.

Chia sẻ với báo Thanh niên, ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, ở ấp 6, xã Đăk Nhau) cho hay vợ chồng nạn nhân rất hiền lành, hay làm từ thiện, đã giúp đỡ cho nhiều người mượn tiền trong lúc khó khăn nhưng không lấy lãi, sống không mất lòng ai.

"Tôi là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, khi thấy sự việc, tôi đã rất sốc và đau lòng. Không riêng gì tôi, bà con hàng xóm và người thân gia đình ông T., cũng chỉ mong sao cơ quan công an sớm bắt được hung thủ để 2 vợ chồng ông T. và cháu trai được yên nghỉ", ông Hùng chia sẻ.



