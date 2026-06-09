Sơn Hoàng Huy đã tử vong do bị bỏng nặng sau khi dùng xăng phóng hỏa cơ sở giặt sấy ở tỉnh Cà Mau.

Liên quan vụ phóng hỏa cơ sở giặt sấy ở Cà Mau, ngày 9-6, luật sư Quách Trọng Phú - Trưởng Chi nhánh Văn phòng Luật sư Thành Hưng (Đoàn Luật sư TPHCM) tại Cà Mau – cho biết nghi phạm Sơn Hoàng Huy (31 tuổi; ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đã tử vong thì trường hợp này sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 7, Điều 157, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Luật sư Quách Trong Phú phân tích các tình huống pháp lý liên quan vụ án

Cụ thể, khi người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết thì cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, nếu xét cần thiết thì cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án để điều tra. Trong quá trình thu thập tài liệu liên quan xác định nghi phạm duy nhất của vụ án đã chết thì cơ quan điều tra căn cứ khoản 1, Điều 230, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can và đình chỉ vụ án.

Hiện trường nơi Huy đổ xăng đốt cơ sở giặt sấy

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, căn cứ vào Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 sẽ đặt ra đối với những người thừa kế của nghi phạm Huy, được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự nếu người bị thiệt hại có yêu cầu.

"Trách nhiệm của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan này được xác định: Nếu nghi phạm để lại tài sản thì tài sản này sẽ được dùng để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho người bị thiệt hại. Nếu nghi phạm không còn tài sản thì người bị thiệt hại không có căn cứ để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Người thân của nghi phạm không có nghĩa vụ phải bồi thường thay, trừ khi họ tự nguyện bồi thường thay người đã chết" – luật sư Phú phân tích.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 7-6, Huy đem theo một chai nhựa đi vào cơ sở giặt sấy K. ở phường Bạc Liêu.

Sau đó, Huy đã dùng xăng tưới vào cơ sở K. dẫn đến bốc cháy dữ dội. Ba nhân viên của cơ sở đã bỏ chạy ra ngoài thoát thân và trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Huy được lực lượng chức năng cứu đưa ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu điều trị trong tình trạng bỏng nặng và tử vong sau đó.