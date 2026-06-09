HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nghi phạm phóng hỏa cơ sở giặt sấy ở Cà Mau tử vong, vụ án sẽ được xử lý thế nào?

Vân Du
|

Sơn Hoàng Huy đã tử vong do bị bỏng nặng sau khi dùng xăng phóng hỏa cơ sở giặt sấy ở tỉnh Cà Mau.

Liên quan vụ phóng hỏa cơ sở giặt sấy ở Cà Mau, ngày 9-6, luật sư Quách Trọng Phú - Trưởng Chi nhánh Văn phòng Luật sư Thành Hưng (Đoàn Luật sư TPHCM) tại Cà Mau – cho biết nghi phạm Sơn Hoàng Huy (31 tuổi; ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đã tử vong thì trường hợp này sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 7, Điều 157, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Nghi phạm phóng hỏa Cà Mau tử vong , vụ án được xử lý ra sao năm 2026 - Ảnh 1.

Luật sư Quách Trong Phú phân tích các tình huống pháp lý liên quan vụ án

Cụ thể, khi người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết thì cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, nếu xét cần thiết thì cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án để điều tra. Trong quá trình thu thập tài liệu liên quan xác định nghi phạm duy nhất của vụ án đã chết thì cơ quan điều tra căn cứ khoản 1, Điều 230, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can và đình chỉ vụ án.

Nghi phạm phóng hỏa Cà Mau tử vong , vụ án được xử lý ra sao năm 2026 - Ảnh 2.

Hiện trường nơi Huy đổ xăng đốt cơ sở giặt sấy

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, căn cứ vào Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 sẽ đặt ra đối với những người thừa kế của nghi phạm Huy, được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự nếu người bị thiệt hại có yêu cầu.

"Trách nhiệm của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan này được xác định: Nếu nghi phạm để lại tài sản thì tài sản này sẽ được dùng để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho người bị thiệt hại. Nếu nghi phạm không còn tài sản thì người bị thiệt hại không có căn cứ để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Người thân của nghi phạm không có nghĩa vụ phải bồi thường thay, trừ khi họ tự nguyện bồi thường thay người đã chết" – luật sư Phú phân tích.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 7-6, Huy đem theo một chai nhựa đi vào cơ sở giặt sấy K. ở phường Bạc Liêu.

Sau đó, Huy đã dùng xăng tưới vào cơ sở K. dẫn đến bốc cháy dữ dội. Ba nhân viên của cơ sở đã bỏ chạy ra ngoài thoát thân và trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Huy được lực lượng chức năng cứu đưa ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu điều trị trong tình trạng bỏng nặng và tử vong sau đó.

Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Tags

phóng hỏa Cà Mau

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại