Nghi phạm làm gì sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng?

Ngày 31-5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Báo (SN 1992, trú tại xóm Long Thọ, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, hiện làm công nhân than tại Quảng Ninh). Báo là nghi phạm gây ra vụ cướp 417 triệu đồng tại Phòng giao dịch Phương Đông, BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.

Nghi phạm Nguyễn Văn Báo khi bị bắt giữ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào 17 giờ ngày 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tin báo, tại Phòng giao dịch Phương Đông, BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, bị 1 đối tượng nam giới cầm dao đe dọa nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền 417 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác lập chuyên án truy xét, huy động tối đa lực lượng, thành lập 6 tổ công tác gồm nhiều trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm chia làm nhiều mũi dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, và Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Quá trình điều tra xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp hiệu quả với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ và Công an phường, xã trên địa bàn trong việc khám nghiệm hiện trường, rà soát camera, khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến đối tượng, phương tiện, hung khí và đồ vật hắn mang theo khi gây án.

Đại úy Lê Xuân Trung, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết rà soát camera tại hiện trường, nhà dân xung quanh ngân hàng từ thời điểm xảy ra vụ án ngược về 10 ngày trước, anh em trong tổ đã xuyên đêm nghiên cứu 2.184 tệp dữ liệu, phát hiện trước đó đối tượng đã đến thăm dò, nắm quy trình, thời gian hoạt động của ngân hàng.

Nguyễn Văn Báo bị bắt đang lẩn trốn tại khu vực hồ Yên Trung, thuộc khu Cửa Ngăn, phường Phương Đông, TP Uông Bí

Từ thông tin trích xuất camera, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, các trinh sát tiến hành truy xét, xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Báo (SN 1992, trú tại xóm Long Thọ, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), hiện làm công nhân ngành than tại tỉnh Quảng Ninh.

Tiến hành truy xét hướng bỏ trốn của đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ vật chứng Báo bỏ lại cách nơi xảy ra vụ án khoảng 1 km là chiếc ba lô màu đen, bên trong một số đồ vật và 1 dao dài.

Đến khoảng 16 giờ 15 phút ngày 30-5, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Văn Báo khi đang lẩn trốn tại khu vực hồ Yên Trung, thuộc khu Cửa Ngăn, phường Phương Đông, TP Uông Bí.

Qua đấu tranh, Báo khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Do thường xuyên đi qua khu vực phòng giao dịch ngân hàng BIDV nên Báo nắm được thời gian chuẩn bị đóng cửa và ít người qua lại.

Camera an ninh ghi lại hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Báo

Đến 15 giờ ngày 29-5, Báo mượn xe máy của bạn làm cùng công ty, đội mũ bảo hiểm màu xanh, mặc quần vải màu đen, mặc áo thun màu xám, đi dép tổ ong màu trắng, mang theo ba lô màu đen - đỏ bên trong đựng bộ quần áo học sinh của Chi nhánh Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, phân hiệu đào tạo Hữu Nghị, 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả) và một đôi giầy giả da màu kem, một mũ lưỡi trai, đi vào bên trong khu đô thị gần Vincom, sau đó tháo biển số xe máy, thay quần áo giấu trong bụi cỏ rồi điều khiển xe máy đến gần phòng giao dịch ngồi chờ.

Khi thấy vắng người, Báo đi vào quầy giao dịch đe dọa nhân viên và cướp tiền rồi bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, Báo thay quần áo và vứt mũ, áo, khẩu trang, giày, ba lô dọc đường, lắp biển số xe và đi về khu tập thể Công ty than Nam Mẫu trả xe, sau đó quay về phòng ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Đến tối, Báo lấy một phần tiền cướp được mang đi trả nợ tại phường Nam Khê và nạp vào tài khoản ngân hàng để ăn chơi với bạn. Số còn lại mang giấu ở nhiều nơi khác nhau trên địa bàn phường Thanh Sơn để sử dụng dần. Sau khi bắt giữ đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu hồi được số tiền 368.400.000 đồng.