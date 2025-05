Bắt tạm giam Lê Khánh Hoàng

Ngày 29/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Khánh Hoàng, SN 2005, trú tại TP Quy Nhơn về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài" xảy ra vào tháng 4/2023.

Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Định) đọc quyết định khởi tố Lê Khánh Hoàng (Ảnh: Công an Bình Định)

Qua điều tra, bị can Lê Khánh Hoàng đã tổ chức cho 2 đối tượng trốn sang Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng cho các đối tượng người nước ngoài.

Tuy nhiên báo Tiên phong thuật lại lời khai của Hoàng cho biết, sau khi sang Campuchia, cả nhóm được công ty cấp phát máy tính để thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng xã hội. Tuy nhiên, do không làm việc hiệu quả, không lừa được tiền, cả 3 bị chủ công ty đánh đập và không cho về nước.

Để được trở về Việt Nam, gia đình Hoàng và 2 đối tượng con lại phải chuyển từ 45-65 triệu đồng tiền chuộc

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.