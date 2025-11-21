VIDEO: Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Nguyễn Long Thành tại Quảng Trị

Ngày 21-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị vừa phối hợp bắt giữ nghi phạm Nguyễn Long Thành (32 tuổi, trú xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) - người bị truy tìm vì hành vi hiếp dâm và giữ người trái pháp luật, đang trên đường bỏ trốn bằng xe khách.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19-11, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc Nguyễn Long Thành - nghi phạm trong vụ án hiếp dâm tại Hưng Yên, đang lẩn trốn trên một xe khách lưu thông hướng Bắc – Nam.

Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với Công an xã Quảng Ninh và các đơn vị liên quan triển khai lực lượng chốt chặn, truy bắt.

Đến 17 giờ 10 phút cùng ngày, tại Km672+800 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra xe ôtô khách biển số 82B-006…, do tài xế T.Q.B (trú Quảng Ngãi) điều khiển.

Nghi phạm thời điểm bị bắt giữ

Trên xe, lực lượng công an phát hiện một hành khách có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với nghi phạm Nguyễn Long Thành nên lập tức khống chế, bắt giữ. Thời điểm bị bắt, trong túi áo của Thành có giấu hai con dao.

Hiện nghi phạm đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Được biết, Thành có hai tiền án về tội Cướp tài sản và bị nhiễm HIV từ năm 2021. Sau khi bắt giữ, lực lượng tuần tra Phòng CSGT đã bàn giao đối tượng cho Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Trị.

Sau đó, nghi phạm Nguyễn Long Thành đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hưng Yên để di lý đối tượng về Hưng Yên để điều tra, xử lý.