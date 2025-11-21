HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 440 g vàng trị giá hơn 1,5 tỉ tại Đà Nẵng

Trần Thường |

Người đàn ông ở TP Đà Nẵng vận chuyển hơn 440 g vàng từ Lào về Việt Nam, khi qua cửa khẩu thì bị phát hiện.

Ngày 20-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Đồng (40 tuổi, trú xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) vì có hành vi vận chuyển trái phép vàng từ Lào vào Việt Nam.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 440 g vàng trị giá hơn 1,5 tỉ tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Bị can Ngô Văn Đồng (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra, ngày 8-11, Ngô Văn Đồng được một người phụ nữ ở Lào thuê vận chuyển 2 miếng kim loại màu vàng, tổng khối lượng hơn 440 g vào Việt Nam với tiền công 2 triệu đồng/lượt.

Khi làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuộc thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê, TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã phát hiện số vàng được cất giấu và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Qua định giá, số vàng trên có giá trị hơn 1,5 tỉ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

