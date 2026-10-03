"Nghỉ ngơi" trên Facebook là gì mà nhiều người đang bật để né người yêu cũ, đồng nghiệp?

Facebook xuất hiện chế độ "Nghỉ ngơi" (Take a Break) trên thanh trạng thái bạn bè khiến nhiều người tò mò. Đây chính là "vũ khí" ít người biết giúp bạn lặng lẽ tránh mặt một ai đó mà không cần chặn hay hủy kết bạn.

Mới đây, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam gần đây bất ngờ khi thấy dòng chữ "Nghỉ ngơi" xuất hiện trong menu của nút Bạn bè. Không ít người tưởng Facebook vừa tung ra tính năng mới. Thực tế, đây chính là tính năng Take a Break đã có từ lâu, trước đó được Việt hóa với tên gọi "Giảm tương tác".

Theo cập nhật lần này, Facebook chỉ điều chỉnh tên gọi, còn cách hoạt động và cách sử dụng gần như giữ nguyên. Dù vậy, chính sự thay đổi nhỏ này lại khiến tính năng vốn khá "chìm" được nhiều người chú ý trở lại, nhất là với những ai đang muốn giữ khoảng cách với một người nào đó trên mạng xã hội.

Trạng thái "Nghỉ ngơi" trên menu của nút Bạn bè khiến nhiều người dùng Facebook tò mò

"Nghỉ ngơi" là gì?

"Nghỉ ngơi" giúp bạn hạn chế mức độ xuất hiện của một người trên Facebook mà không cần hủy kết bạn hay chặn. Khi bật, bài viết của người đó sẽ ít hiện trên bảng tin của bạn, đồng thời bạn có thể giới hạn để họ không thấy bài viết, story mới của mình. Tính năng còn cho phép chỉnh quyền xem hoặc gỡ thẻ ở các bài viết, kỷ niệm cũ có cả hai người.

Điểm "ăn tiền" là đối phương không nhận được bất kỳ thông báo nào. Hai bên vẫn là bạn bè trên danh sách, chỉ là ít chạm mặt nhau hơn. So với cái tên "Giảm tương tác" vốn dễ bị hiểu nhầm là giảm lượt thích, bình luận, tên mới "Nghỉ ngơi" sát nghĩa hơn và đúng tinh thần "nghỉ chơi trong hòa bình".

Trước đó, tính năng này từng được gọi với cái tên "Giảm tương tác"

Né người yêu cũ mà không cần "cạch mặt"

Chia tay xong, hủy kết bạn ngay dễ bị xem là cạn tình, nhưng ngày nào cũng thấy ảnh người cũ check-in thì lại khó chịu. "Nghỉ ngơi" giải quyết cả hai vấn đề. Bạn không còn bị "nhắc nhở" bởi bài đăng của họ, còn những tấm ảnh, kỷ niệm chung ngày xưa có thể ẩn đi gọn gàng mà không phải xóa từng bài.

Giữ hòa khí với đồng nghiệp, sếp cũ

Với đồng nghiệp hay sếp cũ, hủy kết bạn có thể bị hiểu là có hiềm khích và ảnh hưởng đến công việc. Bật "Nghỉ ngơi" giúp bạn giữ phép lịch sự tối thiểu, trong khi những bài than thở deadline hay ảnh đi chơi giữa tuần không lọt vào mắt người kia. Cách này cũng hợp với họ hàng hay soi xét đời tư, hoặc người bạn suốt ngày đăng drama.

Trường hợp chưa thấy tùy chọn "Nghỉ ngơi", người dùng nên cập nhật Facebook lên phiên bản mới nhất để sử dụng tính năng.

Cách bật chế độ "Nghỉ ngơi"

Vào trang cá nhân của người bạn muốn tạm "nghỉ chơi".

Nhấn nút Bạn bè, chọn "Nghỉ ngơi" (một số phiên bản cũ vẫn hiển thị "Giảm tương tác").

Nhấn Xem tùy chọn và thiết lập ba mục: những gì bạn thấy, những gì họ thấy và bài viết cũ.

Nhấn Lưu để hoàn tất.

Muốn quay lại bình thường, bạn chỉ cần làm lại các bước trên và đưa tùy chọn về mặc định. Lưu ý, "Nghỉ ngơi" không phải chế độ tàng hình: người kia vẫn xem được bài công khai và nhắn tin cho bạn. Nếu bị người yêu cũ quấy rối hay đeo bám, việc hủy kết bạn hay chặn tài khoản vẫn là lựa chọn an toàn hơn.