Nghĩ nát óc cũng không biết tả mỹ nhân này đẹp thế nào: Xinh hết phần người khác, visual sáng lóa mắt là có thật

Trong số các mỹ nhân trẻ thuộc thế hệ 10X ở làng giải trí Trung Quốc hiện tại, Bao Thượng Ân được xem gương mặt nổi trội bậc nhất. Lý do là bởi cô sở hữu vẻ ngoài đẹp như thiên thần, khiến bất cứ ai trót nhìn một lần đều không thể nào quên.

Lúc này, Bao Thượng Ân đang tham gia ghi hình cho bộ phim mới mang tên Mùa Hè Nồng Nhiệt. Từ phim trường, nhiều hình ảnh leak được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng.

Bao Thượng Ân xinh đẹp vô cùng trên phim trường Mùa Hè Nồng Nhiệt.

Vì bộ phim Mùa Hè Nồng Nhiệt lấy bối cảnh ở những mốc thời gian khác nhau từ khi cặp đôi chính Chu Vãn (Bao Thượng Ân) và Lục Tây Kiêu (Châu Kha Vũ) còn ngồi trên ghế nhà trường, chia xa rồi gặp lại lúc đã trưởng thành. Chính vì vậy, Bao Thượng Ân cũng có những tạo hình khác nhau và chúng đều cực kỳ ấn tượng.

Tạo hình nữ sinh của cô nàng.

Với tạo hình nữ sinh, cô nàng toát lên dáng vẻ ngây thơ, thuần khiết, tràn đầy tươi trẻ và khí chất thanh xuân. Thậm chí, nhìn mỹ nhân sinh năm 2002 còn giống nữ sinh trung học hơn cả nữ sinh thật.

Ở một tạo hình khác khi nhân vật đã trưởng thành, Bao Thượng Ân mặc một chiếc quần jeans ống rộng kết hợp cùng áo khoác dài, đi trên chiếc xe đạp nho nhỏ. Cô mang vẻ đẹp trưởng thành nhưng vẫn trẻ trung, thời trang nhưng giữ nguyên khí chất dịu dàng, khiến khán giả thấy dễ chịu vô cùng.

Bao Thượng Ân đẹp phát sáng cả khung hình.

Đặc biệt, có một phân cảnh Bao Thượng Ân mặc chiếc đầm sang trọng, nữ tính với màu xanh nhạt làm chủ đạo. Dù chỉ là những bức hình từ phim trường, thế nhưng trông Bao Thượng Ân không khác nào công chúa từ cổ tích bước ra, đẹp đến mức dường như làm cho cả khung hình đều phát sáng.

Nói thêm về Mùa Hè Nồng Nhiệt, đây là tác phẩm ngôn tình có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Trụy Lạc được đăng tải trên Tấn Giang. Nội dung xoay quanh mối tình khắc cốt ghi tâm của Chu Vãn và Lục Tây Kiêu.

Bao Thượng Ân và Châu Kha Vũ là cặp đôi diễn viên chính của phim Mùa Hè Nồng Nhiệt.

Thời đi học, cả hai là những học sinh hoàn toàn đối lập. Chu Vãn là cô nàng "con nhà người ta" chính hiệu vừa xinh đẹp, giỏi giang lại kiên cường. Ở chiều ngược lại, Lục Tây Kiêu lại là một chàng trai với tính cách nổi loạn.

Vì để cứu bà nội, Chu Vãn buộc phải tìm cách làm thân với cậu con trai riêng của mẹ kế là Lục Tây Kiêu. Bắt đầu bằng tâm tư riêng, nhưng rồi những ngày tháng ở cạnh nhau đã khiến trái tim của hai người trẻ rung lên từng nhịp. Dẫu vậy, mối tình chớm nở này đã phải kết thúc trong dở dang, tiếc nuối. Tròn 10 năm sau, định mệnh tiếp tục đưa Chu Vãn và Lục Tây Kiêu quay về bên nhau một lần nữa. Hóa ra, những tình cảm năm ấy chỉ là ngủ quên chứ chưa từng mất đi.