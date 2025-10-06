Nghỉ hưu sớm với 176 tỷ đồng, 6 tháng sau người đàn ông 48 tuổi đi làm phục vụ quán bar: Sai lầm vì “Tôi đã bỏ quên điều quan trọng nhất”

Một người đàn ông 48 tuổi người Nhật Bản đã tiết kiệm được 1 tỷ yên (khoảng 176 tỷ đồng) và quyết định nghỉ hưu sớm, chỉ để sau đó nhận ra rằng anh ta thiếu đi sự kết nối giữa con người với nhau. Chỉ sau chưa đầy nửa năm, anh đã chọn trở lại làm việc và bắt đầu làm việc tại một quán bar với mức lương theo giờ là 1.580 yên (gần 300 ngàn đồng).

Theo báo cáo của truyền thông Nhật Bản The Gold Online, Tanaka Makoto (tên đã được thay đổi) đã nghỉ việc tại một công ty IT sau hơn 20 năm làm việc và đạt được mục tiêu tự do tài chính mà anh ấy hằng mơ ước vào mùa xuân năm anh 48 tuổi. Nhờ vào việc tiết kiệm và đầu tư bền bỉ trong nhiều năm, cuối cùng anh đã tích lũy được hơn 1 tỷ yên tài sản tài chính, thoát khỏi nỗi lo về tiền bạc.

Tanaka Makoto thừa nhận rằng, "Những tháng đầu tiên thực sự giống như một giấc mơ. Đó là tự do mà tôi không thể tưởng tượng được khi còn đi làm, tôi đã thưởng thức từng khoảnh khắc."

Sau đó, anh sống một cuộc sống không bị ràng buộc bởi thời gian, thường xuyên dành những buổi sáng rỗi rãi tại quán cà phê đọc sách, hoặc lái xe đến bãi biển vắng để hít thở không khí trong lành. Anh có thể tự do chọn những ngày đẹp trời để đi leo núi, hoạt động mà anh chỉ có thể làm vào cuối tuần trước kia.

Để kỷ niệm việc thực hiện được giấc mơ của mình, Tanaka Makoto cũng đã chi một khoản tiền tương đối lớn để mua một chiếc đồng hồ, và mỗi lần nhìn vào nó, anh đều cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, cảm giác phấn khích ấy đã dần phai nhạt sau chưa đầy nửa năm.

Tanaka Makoto chỉ ra rằng, "Mỗi ngày đều giống như Chủ nhật, nghe có vẻ tốt nhưng dần dần, bạn sẽ nhận ra rằng không có việc gì để làm cả. Không ai kiểm soát cuộc sống của bạn, nói cách khác, cũng có nghĩa là không có ai cần bạn. Tôi đột nhiên cảm thấy mình bị cô lập khỏi xã hội, một cảm giác cô đơn lớn lao ùa đến."

Tanaka Makoto đã mở ứng dụng mạng xã hội và thấy rằng những đồng nghiệp cũ của mình đang hăng say làm việc trong các dự án mới. Trong khi họ đang làm việc chăm chỉ, anh lại chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi, cảm giác bất an và trống rỗng trở nên mạnh mẽ hơn theo từng ngày.

Bước ngoặt xảy ra vào một buổi tối, khi anh đi vào một quán bar gần đó để ăn tối. Nơi đó có tiếng chào hỏi nhiệt tình của nhân viên, tiếng cười vui vẻ của khách hàng và không khí tràn đầy năng lượng. Trong khoảnh khắc đó, anh như tìm lại được thứ mà mình đã mất từ lâu.

Tanaka Makoto nói, "Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần tài chính tự do thì sẽ hạnh phúc. Nhưng khi thực sự tự do, tôi lại cảm thấy trống rỗng hơn. Nhìn những người làm việc hạnh phúc trong cửa hàng, tôi bỗng nhận ra: Hạnh phúc không nằm ở tiền bạc hoặc thời gian, mà là ở việc có thể giao tiếp với mọi người, được nghe lời 'cảm ơn'... Thứ tôi thực sự cần, là cảm giác 'được mọi người cần đến, hữu ích cho người khác'."

Vì điều này, Tanaka đã quay trở lại công việc, bắt đầu làm việc tại quán bar đầy sức sống kia với tư cách là một nhân viên làm thêm. Dù mức lương theo giờ chỉ là 1.580 yên, anh vẫn hạnh phúc nói rằng, "Mỗi ngày đều giống như trở lại thời sinh viên, rất vui vẻ. Không cần phải chạy theo những con số hiệu suất lao động như một người làm công ăn lương, chỉ cần tận tình phục vụ khách hàng, tận hưởng việc tương tác với mọi người là đủ. Có thể làm việc theo cách này, cũng nhờ tôi đã thực hiện được tự do tài chính từ trước."

Báo cáo "Khảo sát về Mức Độ Hài Lòng và Chất Lượng Cuộc Sống 2022" của chính phủ Nhật Bản cho thấy, khi thu nhập hàng năm của hộ gia đình vượt qua ngưỡng từ 8 triệu đến 10 triệu yên (khoảng từ 1,4 đến 1,8 tỷ đồng), cảm giác hạnh phúc không còn tăng lên cùng với thu nhập. Nói cách khác, hạnh phúc mà tiền bạc mang lại là có giới hạn.

Nhìn từ lý thuyết "Tháp nhu cầu của Maslow," tự do tài chính thực sự có thể đáp ứng cao độ các nhu cầu "sinh lý" và "an toàn," nhưng nhu cầu cấp cao hơn như "tình yêu và cảm giác thuộc về" lại càng trở nên khó khăn hơn khi xa rời công việc. Trường hợp của Tanaka Makoto chính là minh chứng cho điều này.

Nguồn: The Gold Online