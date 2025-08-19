Mới đây, trong một diễn đàn công sở rất được giới trẻ yêu thích có một câu hỏi liên quan đến công việc thu hút sự chú ý và tương tác của nhiều người, nhất là những người trẻ đang trong độ tuổi lao động.

Cụ thể, bài đăng như sau: "Xin chào mọi người mình sinh năm 2000, nghỉ học từ năm lớp 9 và hiện giờ mình đang làm cho một công ty cũng được 5 năm. Mỗi tháng lương 16 triệu, một tuần làm ngày, một tuần làm đêm, mỗi ngày 12 tiếng, Chủ nhật thì làm 18 tiếng. Hiện mình cảm thấy chán công việc và không muốn làm nữa. Nhưng mình sợ nếu đi xin việc thì họ lại yêu cầu có bằng cấp 3. Thế nên mình định học nghề chụp ảnh, nhưng mình cũng lưỡng lự, sợ bản thân không đủ sức. Vì vậy, mình cần một lời khuyên chân thành từ mọi người".

Bài đăng đã nhận được hàng trăm lượt tương tác với rất nhiều ý kiến khác nhau. Có những người cho rằng chưa học hết cấp 2 mà có mức lương 16 triệu là điều mà nhiều người có bằng đại học phải ao ước, do đó bạn nam không nên nghỉ việc.

Trong khi đó, cũng có những người cho rằng mức thu nhập đúng là khá ổn so với mặt bằng chung, nhưng công việc cũng quá vất vả, ảnh hưởng đến sức khỏe và không thể duy trì lâu dài, nên tính đến phương án thay thế.

Để có cái nhìn tổng quan nhất về tình trạng của bạn nam để đưa ra lời khuyên hợp lý, chúng ta có thể phân tích như sau:

Thực trạng công việc hiện tại

Trước hết, lương 16 triệu đồng mỗi tháng là một mức thu nhập khá ổn so với nhiều người khác, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường hiện nay. Nhiều người làm văn phòng chỉ nhận lương từ 5-7 triệu, vì vậy có thể thấy bạn nam đã có được một vị trí tốt. Tuy nhiên, vấn đề bạn nam gặp phải là không có bằng cấp 3, đây là một trở ngại lớn khi xin việc ở nhiều công ty.

Điểm mạnh và hạn chế

Bạn nam đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc, cho thấy chàng trai này có tính kỷ luật và khả năng chịu áp lực tốt. Nhưng công việc ca kíp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài và dễ gây ra cảm giác chán nản. Việc không có bằng cấp cũng là một hạn chế khi bạn nam muốn chuyển việc hoặc nâng cao vị trí trong tương lai.

Học nghề chụp ảnh

Ý tưởng học nghề chụp ảnh là một hướng đi đáng xem xét. Nghề này không hoàn toàn yêu cầu bằng cấp mà chủ yếu dựa vào tay nghề và sự sáng tạo. Nếu có đam mê, bạn nam có thể bắt đầu học chụp ảnh một cách bài bản và từng bước tạo dựng thương hiệu cá nhân, như làm dịch vụ chụp ảnh sự kiện nhỏ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thu nhập từ nghề chụp ảnh có thể không ổn định trong giai đoạn đầu. Giải pháp lý tưởng là tiếp tục công việc hiện tại trong khi học nghề. Bạn nam có thể dành thời gian rảnh để tham gia các khóa học chụp ảnh hoặc thực hành cùng bạn bè, trang bị cho mình kỹ năng cần thiết.

Bằng cấp và tương lai

Nếu có thể, bạn nên cân nhắc việc học bổ túc văn hóa để lấy bằng cấp 3. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn cho bạn nam trong tương lai, ngay cả khi bạn không theo nghề ảnh.

Kết luận

Cuộc sống luôn có nhiều lựa chọn, và điều quan trọng là bạn nam cần phải có kế hoạch rõ ràng. Việc vừa làm vừa học sẽ giúp bạn nam tích lũy kinh nghiệm và có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình.

