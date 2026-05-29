Chiều 28/5, trên địa bàn xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ việc nghi do điện giật tại bể bơi Trường THPT Nguyễn Du khiến 3 trẻ em phải nhập viện cấp cứu, trong đó 2 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Quảng Hà, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc có 3 cháu nhỏ trong tình trạng nguy kịch được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Móng Cái, cơ sở 2.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Đảng ủy xã Quảng Hà cũng chỉ đạo UBND xã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân .

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc có 5 trẻ em đang bơi tại bể bơi dịch vụ đặt trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Du, thuộc thôn Ngô Quyền, xã Quảng Hà. Trong quá trình bơi, 3 cháu bất ngờ bị ngất gồm Ng.Đ.T. (SN 2013), Ng.Đ.P. (SN 2017), cùng trú tại thôn Quảng Chính 2, xã Quảng Hà và Ng.T.C. (SN 2017), trú tại xã Ba Chẽ.

Phát hiện sự việc, ông Vi Đình Minh, chủ bể bơi cùng những người có mặt tại hiện trường đã đưa các cháu lên bờ sơ cứu và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện.

Theo thông tin từ cơ sở y tế, cháu Ng.Đ.T. nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau khi được cấp cứu, cháu đã phục hồi tuần hoàn tự nhiên và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

Cháu Ng.Đ.P. được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi sặc và cũng được chuyển tuyến điều trị. Cháu Ng.T.C. hiện sức khỏe ổn định, đang được theo dõi tại khoa Nhi.

Sau khi khám nghiệm hiện trường , Công an xã Quảng Hà phối hợp với lực lượng chuyên môn thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra khu vực mái che bể bơi và phát hiện có dòng điện chạy qua các cột trụ mái tôn.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến điện giật. Hiện nguyên nhân cụ thể đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.