Nghi đồ cổ mua 1,5 tỷ đồng là giả, cô gái đi giám định và hết hồn khi biết giá

Với sự gia tăng mạnh mẽ của thú sưu tầm đồ cổ , nhiều chương trình thẩm định kho báu trên truyền thông gần đây thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Trong một tập mới của chương trình "Treasure Appraisal", một phụ nữ Trung Quốc mang đến món đồ cổ hình con vịt được cha cô mua với giá 400 nghìn nhân dân tệ (gần 1,5 tỷ đồng) với hy vọng các chuyên gia xác định thật giả và giá trị của nó.

Người phụ nữ nói việc mua món đồ này đã làm tăng đáng kể gánh nặng tài chính của gia đình, và cô nghi ngờ cha mình có thể là nạn nhân của bọn lừa đảo. Kết quả thẩm định cuối cùng khiến mọi người ngạc nhiên.

Món đồ cổ hình con vịt mà người phụ nữ mang đến có với kết cấu thô ráp và, có vẻ được chế tác với kỹ thuật đơn giản, khá khác biệt so với những cổ vật tinh xảo thông thường, vì thế mà nhiều người theo dõi chương trình nghi ngờ về. Bản thân người phụ nữ thừa nhận rằng cô không biết gì về món đồ này, chỉ biết rằng cha cô đã trân trọng nó trong nhiều năm.

Món đồ cổ hình con vịt được cô gái mang đi thẩm định.

Sau khi quan sát, các chuyên gia của chương trình thẩm định cổ vật kết luận rằng vật phẩm này không phải là đồ chơi mà là chiếc lư hương cổ quý hiếm. Khi người xưa làm lư hương, họ thường kết hợp sở thích của chủ sở hữu hoặc các yếu tố linh vật để tạo ra những thiết kế độc đáo. Chiếc lư hương hình con vịt này có hình dạng đặc biệt có thể do nhu cầu cụ thể của chủ sở hữu, và những mẫu vật còn sót lại của nó cực kỳ hiếm.

Sau khi kiểm tra kỹ hơn về kết cấu, tay nghề và dấu hiệu sử dụng, chuyên gia xác nhận rằng chiếc lư hương này sở hữu giá trị lịch sử và giá trị sưu tầm đáng kể. Trước khi tiết lộ mức định giá, ông thậm chí còn nhắc nhở người phụ nữ hãy "đứng vững" rồi tuyên bố chiếc lư hương hình con vịt này có giá trị ít nhất 4 triệu nhân dân tệ (gần 15 tỷ đồng).

Mức định giá này khiến tất cả mọi người có mặt kinh ngạc, người phụ nữ bày tỏ sự ngạc nhiên và thừa nhận rằng ban đầu cô cứ nghĩ cha mình đã mua phải đồ cổ giả , không ngờ giá trị của nó lại tăng gấp mười lần.

Những người trong ngành chỉ ra rằng thị trường đồ cổ đã trở nên sôi động hơn trong những năm gần đây nhờ hòa bình và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ thuật làm giả, những người không có kiến thức chuyên môn dễ bị tổn thất đáng kể do đánh giá sai giá trị của món đồ.

Các chuyên gia khuyến cáo công chúng rằng sưu tầm nên dựa trên học hỏi và cảm nhận thay vì hy vọng làm giàu chỉ sau một đêm. Hơn nữa, việc nâng cao kiến thức liên quan trước khi đầu tư sưu tầm đồ cổ là rất cần thiết để tránh thua lỗ do mua hàng một cách tù mù.

(Nguồn: Sohu)