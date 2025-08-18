Nghi án vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Người thân kể nguồn cơn

Vụ việc nghi vợ trẻ dùng dao đâm chồng tử vong xảy ra rạng sáng ngày 17/8 tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ đã gây rúng động dư luận. Trên mạng xã hội, thông tin về vụ việc được bàn tán xôn xao, ai cũng thắc mắc về nguồn cơn dẫn đến vụ việc.

Theo nguồn tin trên báo VOV, người chồng gặp nạn tên D. (sinh năm 2000) còn người vợ tên Hà (sinh năm 2002). Vợ chồng anh D. làm chung công ty, có một con hiện 3 tuổi, nhà chồng khá giả.

Về nguyên nhân dẫn đến bi kịch, theo lời kể của hàng xóm và người nhà nạn nhân, nguồn cơn bắt đầu từ bữa tiệc liên hoan công ty, vợ chồng anh D. có xảy ra cãi vã nghi do ghen tuông. Đến tối khi về nhà, người vợ uống rượu say đã dùng vật sắc nhọn đâm chồng, không may trúng cuống tim.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, bố mẹ anh D. ở nhà song không kịp can ngăn. Chứng kiến con trai gục xuống sân, bố mẹ anh D. hoảng loạn chỉ biết la hét, rồi loay hoay mãi không mở được khóa cổng để đưa con đi cấp cứu.

Camera trong sân nhà ghi lại một phần diễn biến vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một phần diễn biến vụ việc. Trong đoạn clip, người chồng cởi trần từ trong nhà chạy ra, tay ôm vết thương, ngay phía sau là người vợ trẻ, tay cầm vật giống dao. Ngoài ra còn có 2 người khác chạy theo can ngăn.

Khi người phụ nữ trẻ định đến gần chỗ người đàn ông thì anh này đứng dậy bỏ chạy được một đoạn rồi ngã gục xuống sân. Người phụ nữ tiếp tục tiến gần về phía nạn nhân nhưng được một người đàn ông khác can ngăn. Sau đó, nạn nhân đứng dậy đi được vài bước thì gục xuống sân, trên sân có vết máu.

Sau vụ việc, người phụ nữ trẻ vẫn đứng ở sân, cạnh nơi người đàn ông ngã gục. Còn một phụ nữ khác thì gào khóc bên nạn nhân. Xem đoạn clip, ai cũng đau xót, kinh hãi và bất bình.

Trao đổi trên báo Lao động tối 17/8, một vị lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ xác nhận trên địa bàn xã xảy ra một vụ trọng án nghi vợ đâm chết chồng.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an xã đã bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Sau sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song vì không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Vị lãnh đạo nói thêm, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hiện công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận hồ sơ, tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật.