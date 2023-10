Nghi án thanh niên 19 tuổi đưa nữ sinh lớp 7 vào nhà nghỉ

Ngày 11-10, một lãnh đạo Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đang tạm giữ N.Đ.K (19 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) để làm rõ vụ việc bị tố hiếp dâm nữ sinh lớp 7.

Trước đó, một người phụ nữ (ngụ thị trấn Buôn Trấp) đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo con gái 12 tuổi 8 tháng bị 1 nam thanh niên xâm hại tình dục.

Người phụ nữ cho biết con gái đang học lớp 7. Thông qua bạn bè, cháu quen biết với một thanh niên 19 tuổi. Ngày 1-10, cháu đi chơi, ăn uống với bạn bè và K mua bia tới cho các cháu uống.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, thanh niên này nói chở cháu về nhưng sau đó chở vào nhà nghỉ rồi quan hệ tình dục với cháu.

Theo mẹ nạn nhân, sau khi con gái về, chị phát hiện con có nhiều biểu hiện lạ, nằm im trong phòng. Nghi có chuyện chẳng lành, chị vào dỗ dành, tâm sự nhiều lần, con gái mới kể lại sự việc.

"Tôi vô cùng đau lòng, thương con gái non nớt đã bị xâm hại. Do đó, vợ chồng tôi quyết định đưa cháu đến công an để trình báo. Cơ quan công an đã lấy lời khai và đưa cháu đi giám định" - người mẹ đau xót chia sẻ.