Nghi án bố đánh con trai 12 tuổi tử vong vì cho rằng trộm 100.000 đồng: Công an thông tin chi tiết khó tin

Theo thông tin ban đầu, cháu P.X.A. (12 tuổi, trú xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) mất tích từ ngày 9/4. Vào ngày 13/4, sau khi tiếp nhận thông tin liên quan tới cháu A., lực lượng công an đã phối hợp với nhà trường, gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến ngày 16/4, Công an xã Mỏ Vàng phát thông báo gửi các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai và công an các địa phương phối hợp tìm nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một khu vực trên đồi có dấu hiệu đất bị đào bới, lấp lại, nghi là nơi chôn thi thể cháu bé. Đến tối 18/4, thông tin trên VietNamNet, một lãnh đạo xã Mỏ Vàng cho biết, bố cháu A. là anh P.V.S. đã làm việc với cơ quan chức năng. Theo lời khai ban đầu, vào ngày 9/4, anh P.V.S. đã đánh cháu A. do nghi cháu lấy 100.000 đồng của bà.

Anh S. dùng dây điện dài khoảng 50cm đánh, sau đó bắt A. đứng giữa nhà từ 19h đến 3h hôm sau mới cho đi ngủ. Đến sáng 10/4, anh S. đi làm bình thường. Khoảng 11h ngày 10/4, anh S. trở về nhà và phát hiện cháu A. đã tử vong trên ghế. Do lo sợ nên anh S. đã mang thi thể cháu A. đi vứt tại một khe Tùng Chiêu trong khu vực. Vị trí này cách nhà riêng anh S. khoảng 4km.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm trên VietNamnet rằng lực lượng chức năng, lực lượng tại chỗ đã phong tỏa 2 vị trí là khu đồi có dấu hiệu đào đắp và nhà riêng để phục vụ công tác điều tra. Các lực lượng nghiệp vụ công an sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ ngay vào ngày 19/4.