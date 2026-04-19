Nghi án bố đánh con trai 12 tuổi tử vong vì cho rằng trộm 100.000 đồng: Công an thông tin chi tiết khó tin

Hương Trà (T/H) |

Lãnh đạo UBND xã Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho biết, cơ quan chức năng mới đây đã phát hiện một thi thể bé trai 12 tuổi tại khu đồi thuộc thôn Thác Tiên.

Theo thông tin ban đầu, cháu P.X.A. (12 tuổi, trú xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) mất tích từ ngày 9/4. Vào ngày 13/4, sau khi tiếp nhận thông tin liên quan tới cháu A., lực lượng công an đã phối hợp với nhà trường, gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến ngày 16/4, Công an xã Mỏ Vàng phát thông báo gửi các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai và công an các địa phương phối hợp tìm nạn nhân.

Công an xã Mỏ Vàng phát thông báo tìm kiếm cháu A. (Nguồn ảnh: VietNamNet)

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một khu vực trên đồi có dấu hiệu đất bị đào bới, lấp lại, nghi là nơi chôn thi thể cháu bé. Đến tối 18/4, thông tin trên VietNamNet, một lãnh đạo xã Mỏ Vàng cho biết, bố cháu A. là anh P.V.S. đã làm việc với cơ quan chức năng. Theo lời khai ban đầu, vào ngày 9/4, anh P.V.S. đã đánh cháu A. do nghi cháu lấy 100.000 đồng của bà.

Anh S. dùng dây điện dài khoảng 50cm đánh, sau đó bắt A. đứng giữa nhà từ 19h đến 3h hôm sau mới cho đi ngủ. Đến sáng 10/4, anh S. đi làm bình thường. Khoảng 11h ngày 10/4, anh S. trở về nhà và phát hiện cháu A. đã tử vong trên ghế. Do lo sợ nên anh S. đã mang thi thể cháu A. đi vứt tại một khe Tùng Chiêu trong khu vực. Vị trí này cách nhà riêng anh S. khoảng 4km.

Khu vực phát hiện thi thể bé trai 12 tuổi ở Lào Cai. (Ảnh: Lao Động)

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm trên VietNamnet rằng lực lượng chức năng, lực lượng tại chỗ đã phong tỏa 2 vị trí là khu đồi có dấu hiệu đào đắp và nhà riêng để phục vụ công tác điều tra. Các lực lượng nghiệp vụ công an sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ ngay vào ngày 19/4.

Nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ ở Nghệ An: Gia đình nói về tin đồn "cấm yêu"
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
