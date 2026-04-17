HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ ở Nghệ An: Gia đình nói về tin đồn "cấm yêu"

Hương Trà (T/H) |

Người thân của nữ sinh T. đã lên tiếng làm rõ những thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Vào khoảng 12h trưa ngày 15/4, người dân sống tại một ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ, khối 6, phường Trường Vinh (Nghệ An) nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng trọ.

Khi phá cửa vào bên trong, người dân phát hiện một nữ sinh nằm bất động, đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là N.P.T (22 tuổi, quê Thanh Hóa). Tại hiện trường còn có một nam thanh niên tên H. (cùng quê Thanh Hóa) bị thương nặng.

H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng phải thở máy. Trên cơ thể có vết thương vùng cổ trước dài khoảng 12cm, làm lộ khí quản. Ngoài ra, bệnh nhân còn có vết thương ở tay trái, dài khoảng 6cm.

Sau khi vụ án mạng nữ sinh viên N.P.T (22 tuổi) xảy ra, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ án là do gia đình nữ sinh T. ngăn cấm em và nghi phạm yêu đương.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội khiến gia đình nạn nhân thêm đau lòng, chị Hoàng Thị Hường (con nuôi của bố mẹ nữ sinh T.) đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Thanh Niên. Thay mặt gia đình, chị Hường khẳng định những tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật. Chị Hường nói trên Thanh Niên rằng, gia đình chị không cấm đoán, thậm chí còn vun vén cho cặp đôi.

Được biết, nữ sinh T. là con ruột duy nhất trong gia đình. T. hiện đang là sinh viên năm thứ 4, ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Vinh. Trong khi đó, nghi phạm H. (SN 1997) là con cả trong gia đình có hai anh em. Thông tin trên tờ Công Lý, bà Lê Thị Kiên, trưởng thôn Ân Phú (xã Thăng Bình, Thanh Hóa) cho biết hoàn cảnh gia đình H. rất khó khăn.

Trước đây, H. được nhận xét là học sinh ngoan, học giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Theo thông tin từ địa phương, gia đình vừa sửa nhà và dự định tổ chức kết hôn cho H. vào cuối năm nay.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại