HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nghi án bố đánh con trai 12 tuổi tử vong: Dấu hiệu bất thường của người bố trước khi bị tạm giữ

Hương Trà (T/H) |

Vào đêm 9/4, người đàn ông này đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt cháu A. đứng ở giữa nhà đến 3h30 ngày 10/4 mới cho đi ngủ.

Thời gian này, những thông tin, diễn biến mới nhất liên quan tới vụ nam sinh 12 tuổi ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng (Lào Cai) mất tích bí ẩn rồi phát hiện đã tử vong đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Tờ Lao Động thông tin, ngày 19/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng chức năng đã làm rõ thông tin vụ việc trên.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người". Nghi phạm San chính là bố đẻ của cháu P.X.A. (nam sinh 12 tuổi, ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng).

Như đã thông tin trước đó, thì vào ngày 13/4,Công an xã Mỏ Vàng tiếp nhận thông tin của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng về việc em P.X.A (SN 2014), học sinh lớp 6A không đến trường trong nhiều ngày. Nhận thông tin, Công an xã Mỏ Vàng đã làm việc với bà nội của cháu A là Triệu Thị M và bố cháu A là Phùng Văn San. Quá trình làm việc, gia đình cho biết, cháu A. bỏ nhà đi từ ngày 9/4 chưa thấy về nhà; người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Ngày 16/4, Công an xã Mỏ Vàng đã gửi thông báo truy tìm người đối với cháu A. trên trang mạng xã hội Zalo, Facebook nhưng không có thông tin phản hồi.

Công an xã Mỏ Vàng phát thông báo tìm kiếm cháu A.

Trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Mỏ Vàng phát hiện bố cháu A có dấu hiệu nghi vấn. Người đàn ông này thường xuyên lên đồi, có biểu hiện bất an. Trước dấu hiệu bất thường trên, ngày 18/4, Công an xã Mỏ Vàng đã tiến hành làm việc với San.

Dân Trí thông tin, tại cơ quan công an bước đầu Phùng Văn San khai nhận, trước đó, vào đêm 9/4, người đàn ông này đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt cháu A. đứng ở giữa nhà đến 3h30 ngày 10/4 mới cho đi ngủ.

Đến khoảng 5h cùng ngày, San đi làm và trở về nhà vào khoảng cuối giờ trưa thì thấy con trai nằm bất động trên ghế và kiểm tra thì phát hiện con trai đã tử vong. Sau đó, San vẫn tiếp tục đi làm đến khoảng 17h chiều cùng ngày thì về nhà.

Đến khoảng 19h, San lấy xe máy chở thi thể con trai chôn tại đồi quế của gia đình ở khu vực cách nhà khoảng 3km, thuộc thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng.

Công an tỉnh Lào Cai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại