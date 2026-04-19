Khoảnh khắc tài xế ô tô bỏ xe tháo chạy trước khi bị tàu SE6 tông trực diện

Vào khoảng 18h28' ngày 18/4, tại khu vực Đồng Văn - Phú Xuyên (Hà Nội), chiếc xe ô tô mang biển số 30M-282.XX do anh L.V.T. (SN 1984, trú tại Vĩnh Hạ, xã Đại Xuyên, Hà Nội) điều khiển đã cố tình vượt đường ngang dân sinh tại km 35+637, khu vực Đồng Văn - Phú Xuyên. Khi tới địa điểm trên thì bị tàu SE6 tông trực diện. Cú va chạm rất mạnh khiến chiếc ô tô bị hất văng hàng chục mét, biến dạng hoàn toàn, hư hỏng nặng.

Theo đoạn clip do người dân chứng kiến ghi lại thì vào thời điểm trên, tài xế ô tô đã kịp thời rời khỏi xe trước khi xảy ra va chạm nên không có thiệt hại về người.

Khoảnh khắc tài xế bỏ xe tháo chạy, thoát nạn trong tích tắc. (Nguồn: MXH)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp với ngành đường sắt tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ trên tuyến.

Tuổi Trẻ thông tin, cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế T. và không phát hiện vi phạm; nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt.