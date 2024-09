Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ đang dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lạ. Giọng nói này yêu cầu: "Làm ơn điều chỉnh lại camera giúp tôi!".

Sự việc khiến người phụ nữ sợ hãi và cảm thấy vô cùng bất an. Cô đã đi kiểm tra và khẳng định trong nhà không có ai khác và không có kẻ đột nhập tình nghi nào. Sau đó, người phụ nữ phát hiện tiếng nói chuyện phát ra từ camera giám sát Xiaomi mà cô dùng để theo dõi con nhỏ của mình.

Tiếng nói đàn ông lạ trong nhà khiến người phụ nữ giật mình hoảng sợ

Ngay sau đó, người phụ nữ đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người đang sử dụng các sản phẩm của Xiaomi.

Trước sự việc trên, Xiaomi đã liên hệ với người phụ nữ để xin phép thu hồi thiết bị và tiến hành kiểm tra. Đại diện Xiaomi cho biết: "Sau khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy thiết bị hoạt động bình thường. Công ty sẽ tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng hơn và mời thêm một bên thứ ba tham gia vào quá trình này để đảm bảo tính minh bạch".

Âm thanh phát ra từ camera trong phòng dù cô không liên kết với ai hay ứng dụng ngoài

Bên cạnh đó, Xiaomi cũng đưa ra thông báo chính thức trên Weibo, khẳng định rằng: "Dựa trên thông tin từ lịch sử truy cập do người dùng cung cấp, không có bất kỳ ai truy cập vào camera trong khoảng thời gian ghi nhận sự việc. Mẫu camera người phụ nữ sử dụng được trang bị tính năng khử tiếng vọng (AEC). Theo đó, âm thanh phát ra từ loa của camera khi được micro thu lại sẽ bị thuật toán khử tiếng vọng lọc bỏ. Do đó, trong quá trình người dùng nói chuyện qua camera với điện thoại, âm thanh từ loa của camera sẽ không được ghi âm và lưu trữ. Âm thanh do chính thiết bị phát ra cũng sẽ không được ghi lại trong video giám sát. Chúng tôi khẳng định camera và các dịch vụ mạng liên quan không hề bị tấn công mạng. Không cá nhân hay thiết bị nào có thể tự ý kết nối và trò chuyện với camera. Cách duy nhất để trò chuyện với thiết bị là thông qua ứng dụng Mi Home với kết nối được mã hóa đầu cuối, sử dụng cơ chế một khóa cho mỗi phiên và thuật toán mã hóa tiêu chuẩn".

Tuy nhiên, lời giải thích của Xiaomi vẫn chưa thể xoa dịu hoàn toàn dư luận. Nhiều người dùng bày tỏ lo ngại về việc dữ liệu cá nhân của họ có thể bị xâm phạm. Sự việc lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an ninh mạng, đặc biệt là trong bối cảnh các thiết bị thông minh đang ngày càng phổ biến.

Nguồn: ETtoday