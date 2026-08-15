Nghệ sĩ Việt sau khi xây mộ cho vợ quá cố: "Bà vẫn cùng cả nhà mừng sinh nhật"

Tháng 7 vừa qua, nghệ sĩ đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Nghệ sĩ Bạch Vân và NSND Tạ Minh Tâm có hơn 40 năm gắn bó, đồng hành cùng nhau từ những ngày còn là sinh viên. Tháng 7 vừa qua, nghệ sĩ Bạch Vân qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của bà để lại khoảng trống lớn trong gia đình, đồng nghiệp và những người yêu mến.

Sau khi vợ qua đời, NSND Tạ Minh Tâm vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên trang cá nhân. Mới đây, nghệ sĩ đăng tải hình ảnh cả nhà cùng tổ chức sinh nhật cho cháu ngoại tại một nhà hàng. Đính kèm bức ảnh, ông viết: "Bà vẫn cùng cả nhà mừng sinh nhật cháu ngoại".

Đáng chú ý, trong bức ảnh, một thành viên trong gia đình cầm trên tay khung hình có ảnh nghệ sĩ Bạch Vân. Hình ảnh này cùng dòng chia sẻ của NSND Tạ Minh Tâm khiến nhiều người xúc động, bởi dù đã qua đời, hình bóng của bà vẫn hiện diện trong những khoảnh khắc sum vầy của gia đình.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm đăng tải hình ảnh cả nhà quây quần tổ chức sinh nhật, nhắn nhủ tới NS Bạch Vân. Ảnh: FBNV

Sau khi vợ qua đời, NSND Tạ Minh Tâm vẫn thỉnh thoảng chia sẻ nỗi nhớ thương. Ảnh: FBNV

Trước đó, khi thông báo tin buồn, NSND Tạ Minh Tâm xúc động gọi người bạn đời là "người yêu, bạn đời tảo tần, thủy chung của tôi". Sau khi nghệ sĩ Bạch Vân qua đời, NSND Tạ Minh Tâm cùng hai con gái túc trực bên linh cữu trong những ngày tang lễ. Hình ảnh nam nghệ sĩ nghẹn ngào tiễn biệt người bạn đời sau hơn 4 thập kỷ gắn bó khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi xúc động.

NSND Tạ Minh Tâm từng chia sẻ, dù gia đình đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi nghệ sĩ Bạch Vân lâm bệnh trong thời gian dài, khoảnh khắc phải nói lời vĩnh biệt vẫn là nỗi đau quá lớn. Trong những phút cuối đời của vợ, ông ôm và bế bà trong vòng tay suốt khoảng nửa giờ trước khi bà trút hơi thở cuối cùng.

Tháng 7 vừa qua, nghệ sĩ Bạch Vân qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Bạch Vân và NSND Tạ Minh Tâm quen nhau từ thời sinh viên khi cùng sống trong khu ký túc xá. Hai người kết hôn vào những năm 1980 và có hai con gái. Bạch Vân từng là diễn viên kịch nói, được đánh giá là gương mặt triển vọng của sân khấu. Sau khi lập gia đình, bà dần lui về phía sau sân khấu, dành phần lớn thời gian chăm sóc chồng con và trở thành hậu phương vững chắc để Tạ Minh Tâm yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Trong hơn 40 năm chung sống, NSND Tạ Minh Tâm nhiều lần bày tỏ sự trân trọng và biết ơn trước những hy sinh của vợ. Ông từng chia sẻ Bạch Vân có sự nghiệp nghệ thuật riêng nhưng đã lựa chọn gác lại để vun vén tổ ấm và chăm lo cho gia đình.

Trong những phút cuối đời của vợ, ông ôm và bế NS Bạch Vân trong vòng tay suốt khoảng nửa giờ trước khi bà trút hơi thở cuối cùng. Ảnh: FBNV

NSND Tạ Minh Tâm là một trong những giọng nam chính (tenor) tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam. Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Đất nước trọn niềm vui, Bài ca Hồ Chí Minh, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người... Với những đóng góp cho nghệ thuật, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, NSND Tạ Minh Tâm còn có nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo âm nhạc. Ông từng giữ cương vị Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2020. Nam nghệ sĩ cũng tham gia dẫn chương trình, làm giám khảo tại nhiều cuộc thi âm nhạc và góp mặt trong một số bộ phim như Blouse trắng (2002), Nghề báo (2006), Siêu quậy có bầu (2019).